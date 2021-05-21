Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Filistin’in tüm şehirlerinde, köylerinde ve kasabalarında seferberlik ilan edilerek bugün ‘Öfke Cuması’ olarak nitelendirildi. Tüm Filistinlilere cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılma çağrısı yapıldı. Yayınlanan bildiride, “Ey Kudüs, Batı Şeria ve 1948 yılında işgal edilen şehirlerde yaşayan gençler Filistin halkının bir olduğunu haykıralım. Direniş etrafında toplandığımızı ve Kudüs’ü savunmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazır olduğumuzu dünyaya gösterelim” denildi. Ayrıca herkes, kontrol ve temas noktalarında işgalcilere direniş göstermeye davet edildi. Cuma namazının ardından gerçekleştirilecek olan öfke yürüyüşüne binlerce Filistinli’nin katılması bekleniyor.

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TUTUKLAMA VE GÖZALTILAR ARTTI

İşgalci İsrail güçleri de ‘Öfke Cuma’sına katılımın en asgari düzeyde olmasını sağlamak adına büyük bir tutuklama kampanyası yürütüyor. Filistinlilerin evlerine baskınlar yapan işgalciler şu ana kadar onlarca genci gözaltına aldı. İsrail’deki , Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi şu ana kadar işgal bölgesinde 58 kişinin tutuklandığını duyurdu. Kudüs’te çoğunluğu aktivist ve Hamas hareketinden 60’a yakın Filistinli tutuklandı. Filistin Esirler Kulübü, nisan ayında yükselen tansiyon sebebiyle toplam 1800 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını açıkladı.

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30 AYRI NOKTADA ÇATIŞMA ÇIKTI

Filistinli gençler ise eylemlerine durmaksızın sürdürüyor. Batı Şeria’da 30 ayrı noktada çatışma yaşandı ve 11 kişi şehit oldu. Kudüs ve Gazze’deki direnişe destek için tüm şehirlerde toplam 60 eylem gerçekleştirildi.

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