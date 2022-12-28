Ölümün eşiğinden kurtarıldılar: Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara zulmü sürüyor

​Myanmar'dan kaçan ve haftalardır tekneyle yolculuk yaptıkları tespit edilen 185 Arakanlı Müslüman mülteci, Endonezya'nın Açe bölgesindeki bir sahile ulaştı.

Myanmar'dan kaçan ve haftalardır tekneyle yolculuk yaptıkları tespit edilen 185 Arakanlı Müslüman mülteci, Endonezya'nın Açe bölgesindeki bir sahile ulaştı. Endonezyalı yetkililer, mültecilerin haftalarca denizde kalmalarından dolayı bitkin düştükleri ve grubun gıda ile sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti. Yetkililer, söz konusu kişilerin yaklaşık bir aydır Andaman Denizi'nde mahsur kalan 190 Arakanlı mülteci grubunun bir parçası olup olmadığını belirlemeye çalıştıkları bilgisini paylaştı. Böylece, Açe'ye 2 gün içerisinde ulaşan Arakanlı mülteci sayısı toplam 243'e ulaştı.

HÂLÂ YARDIM BEKLEYENLER VAR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Andaman Denizi'nde bir aydan fazla süredir mahsur kalan 190 Arakanlı mültecinin acilen kurtarılması için yaptığı çağrıda bu yolculuk sırasında çoğu kadın ve çocuk, yaklaşık 20 kişinin öldüğünü ifade etmişti. Ayrıca, Açe bölgesinde 15 Kasım'da 110, 6 Mart'ta da 114 Arakanlı mülteci daha bulunmuştu. Aynı bölgede üç gün önce de 58 mülteci tespit edilerek kurtarılmıştı. Grupta bulunanlardan biri, bir aydan fazla süredir denizde olduklarını ve Malezya'ya gitmek için yola çıktıklarını belirtmiş Birleşmiş Milletler'den kendilerini kurtarmaları için yardıma çağırmıştı.

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SOYKIRIM BELGELENMİŞTİ

Myanmar ordusunda görev yapan askerler Arakanlı Müslümanları katlettiklerini itiraf etmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bulunduğu Lahey’de ifade veren iki asker, çocuk, kadın ve yetişkin demeden herkesi öldürüp toplu mezarlara gömdüklerini ve 20 köyü haritadan sildiklerini anlatmıştı. Askerlerden Myo Win Tun, Ağustos 2017’de üstlerinden “Gördüğünüz ve duyduğunuz herkesi vurun” emri aldıklarını söylemişti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres de Myanmar'da 1 Şubat 2021'de seçilmiş hükümeti devirerek yönetimi ele geçiren cunta yönetimine, Arakanlı Müslümanları ülkedeki siyasi krizin çözümüne dahil etmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.

MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı. Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

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