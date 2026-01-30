OMNEX 2026 iş dünyasında fırsatlar sunarak yeni köprüler oluşturacak

OMNEX 2026, Umman Vizyonu 2040’ın temel hedefleri olan ekonomik çeşitlendirme, özel sektörün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve bilgi temelli üretim yaklaşımıyla uyumlu şekilde kurgulandı. Forum, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesini, katma değerli üretimi ve yabancı yatırımların artırılmasını hedefleyen Vizyon 2040’ın uygulamaya dönük en önemli uluslararası platformlarından biri olmayı amaçlıyor. Anadolu Ajansı’nın “Global İletişim Ortağı”, Albayrak Medya’nın ise “Medya Partneri” olduğu OMNEX 2026 ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

KARAR VERİCİLER, KAMU KURUMLARI VE ÖZEL SEKTÖR OMNEX 2026’DA BULUŞACAK

Yalnızca bir forum olmanın ötesinde konumlanan OMNEX 2026; karar vericiler, kamu kurumları, iş insanları ve yatırımcılar arasında doğrudan temas ve somut iş birlikleri kurulmasını hedefleyen bütüncül bir yapı sunuyor. Forum kapsamında düzenlenecek fuar alanında projeler, ürünler ve genişleme planları sergilenecek; şirketler ile yatırımcılar arasında doğrudan ilişkiler kurulacak ve katılımcıların bölgesel ve uluslararası kurumsal görünürlüğü artırılacak.

YATIRIM FIRSATLARI SUNACAK

Umman-Türk Ortak İş Konseyi Umman Tarafı Başkanı Şeyh Salim bin Abdullah er-Ravvas, OMNEX 2026’nın yatırım diyaloğunu uzmanlaşmış bir fuar modeliyle birleştirdiğine dikkat çekerek, forumun karar alıcılar, kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılar arasında doğrudan iletişim fırsatları sunduğunu belirtti. Er-Ravvas, etkinliğin ulusal ekonominin temel direklerini oluşturan umut vadeden sektörlerde gerçek ve uygulanabilir yatırım fırsatları ortaya koyduğunu ifade etti.

OTURUMLAR, İŞ GÖRÜŞMELERİ VE ÇALIŞTAYLARLA YENİ POTANSİYELLER KONUŞULACAK

Forumun, geleneksel yatırım etkinliklerinin ötesine geçen bir yaklaşım sunduğunu vurgulayan Er-Ravvas, OMNEX 2026’nın iş dünyaları arasında doğrudan köprüler kuran ve uygulanabilir sonuçlara dönüştüren pratik bir ekonomik entegrasyon modeli olduğunu kaydetti. Etkinliğin; yatırımcı ve iş insanlarının beklentilerine uygun şekilde tasarlanan uzman oturumlar, ikili iş görüşmeleri ve çalıştaylar aracılığıyla somut çıktılar üretmeyi hedeflediğini söyledi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRACAK