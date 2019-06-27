Önce acil iniş yaptı sonra pistten çıktı: 2 ölü

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Meteorolojiden 9 ile sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurtta Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun’un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.