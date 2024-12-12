Öncelik istikrar ve hizmet: Suriye'nin yeni yönetimi ülkeyi ayağa kaldırmak için kolları sıvadı

Suriye'de 61 yıllık Baas diktatörlüğünün sona ermesinin ardından yeni yönetim ülkede kamu hizmetlerinin ve diğer kurumların sağlıklı işlemesi ve hayatın normale dönmesini ilk hedef olarak belirledi. Bu amaçla, Esed rejimi yetkililerinden devralınan yönetimde geçici başbakanlık görevini üstlenen Muhammed el-Beşir, rejimin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Mart 2025'e kadar işbaşında olacağını açıkladı. Beşir, geçici yönetimin güvenliğin sağlanması, istikrarının korunması ve halka temel hizmetlerin sunulması gibi kritik görevlere öncelik vereceğini söyledi. HTŞ lideri Ahmed el-Sharaa'dan (Ebu Muhammed Colani) ülkenin önceliklerine ilişkin bir açıklama geldi. Öte yandan salı günü Suriye geçiş hükümeti ilk kabine toplantısını da gerçekleştirdi.





YENIDEN INŞA SÜRECI

SkyNews Arabia'nın haberine göre Şam'da konuşan Ahmed el-Sharaa, Suriye'nin yeni yönetiminin hiçbir komşusuna tehdit arz etmediğini, önceliklerinin ülkenin ayağa kaldırılması olduğu ilan etti. Ülkenin bir kalkınma ve yeniden inşa sürecine doğru ilerlediğini belirten el-Sharaa, halkın ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlamak istediklerine değinerek bunun önünde engel olan güçleri ülkeden çıkardıklarını vurguladı.





ÜLKEYE DÖNÜN ÇAĞRISI

Yozlaşmış ve mali açıdan çökmüş bir rejim rejimin ağır hasarını devraldıklarını belirten Başbakan El-Beşir de finansal durumun oldukça kötü olduğunu da kaydetti. Suriye'nin geçici başbakanı, yurt dışındaki tüm Suriyelilere de seslenerek geri dönmelerini isteyerek, toplumun tüm kesimlerinin haklarının güvencede olduğunu belirtti.





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Yeni Suriye yönetimi, geçen pazar günü ilan ettiği sokağa çıkma yasağını da dün kaldırdı. Halka işlerinin başına dönme çağrısı yapıldı. Kamu servislerinin aksamaması için Esed döneminde görev yapan memurların görevlerine devam etmesi çağrısıyla başkentteki sağlık, ulaşım ve eğitim gibi hizmetlerinin en kısa sürede yeniden hayata geçirmeye ya da daha fazla kişiye ulaşmasını hedefliyor.





BANKALAR VE DÜKKANLAR AÇILDI

Suriye'de Esed rejiminin çökmesinden sadece üç gün sonra Şam'da dükkânlar ve bankalar dün yeniden faaliyete geçti. Merkez Bankası'nın çalışmasında ise aksama yaşanmadığı biliniyor.





KIMLIK KONTROLLERI YAPILIYOR

Başkent Şam’da Esed rejiminin devrilmesinin kutlamaları da sürüyor. Emevi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi özgür Suriye bayraklarıyla konvoylar yaptı, marşlar söyledi. Meydanın pek çok noktasındaki panolara bayraklar asıldı. Havai fişekler atıldı. Şam’da yeniden düzen kurulmaya çalışılırken şehrin pek çok yerine güvenlik noktası kondu. Bölgede hala var olan Esed askerlerinin tehdidine karşı sıklıkla kimlik kontrolleri yapılıyor.





Halep'te günlük yaşam hareketlendi

Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep’te gündellik yaşamın da hızla normale döndüğü ve hareketlendiği görülüyor. Halep'te yaşayanlar yeni dönemle birlikte geleceğe artık daha güvenle baktıklarını söylüyor. Esed dönemi simgeleri bir bir kaldırılırken, tüm iş yerlerinin açık olduğu kentte Suriye Lirası ve Türk Lirası kullanılarak alışveriş yapılıyor. Trafiğin de yoğun olduğu Halep’te halk, Esad döneminde endişe içerisinde gelecek adına umutsuz olduklarını ancak şimdi umutlandıklarını söyledi. Öte yandan Halep Üniversitesi'nde gelecek hafta tüm fakültelerde derslere yeniden başlanacağını açıklandı.





Hama'da polis görev başında

Suriye'de Baas rejimini deviren grupların ele geçirdiği Hama ilinde hayat normale dönmeye başladı. Halkın kenti çöken rejim güçlerinden kurtaran gruplara sevgi gösterisinde bulunduğu Hama'da şehir merkezinde ekmek dağıtımına başlandı. Polis gücünün işbaşı yaptığı kentte hayat normale dönerken, sokaklar temizlenmeye başlandı. Çöken Baas rejimi ordusunun kentte terk edilmiş tankları dikkati çekerken Hama halkı, Esed ve babasının caddelerdeki posterlerini indirdi. Kent sakinleri Hama'nın özgürleştirilmesini sevinç gösterileriyle kutladı.





Havalimanı açılışa hazırlanıyor

Gelecek hafta yeniden faaliyete geçmesi beklenen Şam Uluslararası Havalimanında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Havaalanı binası ve pistinde gerekli denetlemeler yapılırken, apronda bulunan yolcu uçaklarının bakım ve teknik servis ihtiyaçları görevliler tarafından yerine getiriliyor.



