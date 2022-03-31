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Dünya OPEC petrol üretim artırımına devam kararı aldı
AVRUPA

OPEC petrol üretim artırımına devam kararı aldı

OPEC+ petrol üretimini Mayıs ayında beklendiği gibi günlük 432 bin varil artırma konusunda mutabık kaldı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda kademeli üretim artışına devam etme kararı aldı.

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Haber Merkezi Diğer
​OPEC petrol üretimini artırma kararı aldı
OPEC petrol artırımına devam etme kararı verdi.

OPEC üyeleri sanal olarak gerçekleştirilen toplantıda beklentilere paralel olarak petrol üretimini Mayıs’ta günlük 432 bin varile yükseltmek konusunda anlaştı.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5.6 düşüşle 107.05 dolardan işlem gördü.

OPEC’in toplantısı sadece 13 dakika sürdü

ABD’de Joe Biden yönetimi Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası petroldeki hızlı yükseliş nedeniyle stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı değerlendiriyor.

OPEC+ ülkelerinin bir sonraki toplantısı 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

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