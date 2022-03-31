OPEC petrol üretim artırımına devam kararı aldı

Dünya

Romen Bakan'dan Türkiye'ye övgü

Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Grindeanu, Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucu Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesine ilişkin, 'Takdirlerimi sunmak isterim. Türkiye'nin son günlerde çok yakınımızda gelişmekte olan savaşı sona erdirmek adına gösterdiği çabaları takdir etmek istiyorum' dedi.