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Dünya Dahlan için kırmızı bülten Ortadoğunun kiralık katilinin dosyası kabarık
ORTADOĞU

“Ortadoğu’nun kiralık katili” Muhammed Dahlan kırmızı bültenle aranıyor!

Dahlan için kırmızı bülten: Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık

MİT’in yakaladığı 2 BAE ajanını İstanbul’a gönderdiği tespit edilen Muhammed Dahlan hakkında kırmızı bülten talebinde bulunduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz’da FETÖ’cülere de destek veren Dahlan hakkındaki kırmızı bülten “darbeye teşebbüs ve casusluk” suçlarını kapsıyor. Interpol’e gönderilen ve kabul edilmesi halinde 190 ülkeye dağıtılacak kararda Dahlan’a ait kimlik bilgileri, fotoğrafı ve işlediği suçlara ilişkin bilgiler yer alacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Muhammed Dahlan
Muhammed Dahlan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından korumaya alınan Filistinli İsrail ajanı Muhammed Dahlan hakkında 2019 Aralık’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başta PKK ve DEAŞ olmak üzere Türkiye karşıtı terör örgütleri ile birlikte hareket ettiği ve 15 Temmuz darbe girişiminde parmağı olduğu belirtilen Dahlan’a 5 ayrı suçlama yöneltiliyor. Hakkında tutuklama kararı bulunan Dahlan’la ilgili soruşturmada önemli bir adım daha atıldı. Dahlan’ın uluslararası düzeyde aranması ve yakalanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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BAŞVURU INTERPOL’DE

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü de kırmızı bülten talebini geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol/Europol Daire Başkanlığı’na iletti. Bunun üzerine Interpol Daire Başkanlığı’nın Dahlan hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Interpol Genel Sekreterliği’ne başvuru yaptığı öğrenildi. Dahlan hakkında suçlamalara yer verilen kırmızı bülten talebinde, “Soruşturması devam eden şüphelinin yakalanarak ülkemize iade edilmesini talep ediyoruz” denildi.

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ULUSLARARASI ARAMA

  • Interpol’un talebi kabul etmesi durumunda Dahlan hakkında kırmızı bülten çıkarılacak. Kırmızı bülten, bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla Interpol’e üye ülkelerin talebi üzerine, Interpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılıyor. Interpol’e üye 190 ülkeye dağıtılan kırmızı bülten üzerinde Dahlan’a ait kimlik bilgileri, işlediği suç türü, mevcut ise fotoğraf ve parmak izi, verilebilecek azami ceza ve zamanaşımı gibi bilgiler yer alacak. Bültenin geçerlilik süresi 5 yıl.

Ajanların dosyasıyla birleşti

BAE adına İstanbul’da casusluk yaparken yakalanan Samir Semih Şaban ve Yusuf Hasan’ın Mısır ve Filistinliler ile ilgili bilgi toplamaları için Dahlan tarafından görevlendirildiği ortaya çıkmıştı. İstanbul’da yakalanarak tutuklanan ajanların soruşturma dosyasının, 2018 Nisan’da yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderilerek Dahlan’ın soruşturmasıyla birleştirildiği öğrenildi. Dahlan’la BAE ajanlarının irtibatını gizli tanık “Poyraz” deşifre etti. Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre “Poyraz”, şüphelilerden Şaban’ın kendisiyle görüştüğünü, bu görüşmede Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve Mısırlı bazı kişiler hakkında bilgi istediğini anlattı. Yusuf Hasan cezaevinde intihar ederken, diğer şüpheli Samir Semih Şaban ise hala tutuklu.

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DARBE VE CASUSLUK SUÇLAMASI

  • “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek”, “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak”, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek”, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “uluslararası casusluk yapma” suçlamaları yöneltilen Dahlan, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve PKK elebaşlarının bulunduğu kırmızı kategoride yer alıyor. Başına 10 milyon TL’ye kadar ödül konulan Dahlan’ın, örgütü kısmında ise “FETÖ/PDY” yazıyor.

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