Dünya Ortadoğuyu dolaşmış
ORTADOĞU

Ortadoğu’yu dolaşmış

İngiliz ajanın ölümü gizemini koruyor. Le Mesurier’in İsveç asıllı eşinin de tüm Ortadoğu’yu dolaştığı ortaya çıktı. 3 dil bilen Emma Winberg çeşitli STK’larda Kabil, Şam, Kudüs ve Erbil’de görev yapmış.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emma Winberg
Emma Winberg

Beyoğlu’nda ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Eski İngiliz diplomat olduğu belirtilen Winberg’in çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalıştığı öğrenildi. Le Mesurier’in kurucusu olduğu Mayday Rescue adlı kuruluşta stratejik direktör olan Winberg, Afganistan’ın başkenti Kabil, Suriye’nin başkenti Şam, Doğu Kudüs, Irak’ın Erbil şehri ile İstanbul’da görev yapmış. Kendi özgeçmişine İngiliz elçilikleri bünyesinde Ortadoğu ve Güney Asya bölgelerinde 10 yıl çalıştığını yazan Winberg İngilizce, İsveççe ve Arapça da biliyor.

“AJAN DEĞİL SUBAY”MIŞ

  • Le Mesurier’in kurucusu olduğu Mayday Rescue’nin Hollanda ofisinden dün bir mesaj yayınlandı. Adı ilk etapta kurucusu olduğu Beyaz Baretlilerle anılan Le Mesurier’in, Britanya Ordusu’nda subay olarak Sandhurst Kraliyet Ordu Akademisi tarafından göreve atandığı, hayatının hiçbir döneminde İngiliz ya da başka bir istihbarat örgütünde yer almadığı iddia edildi.

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