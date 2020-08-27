Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı: 1 Eylül'e kadar görevde olacak

Türkiye, yeni bir NAVTEX ilan ederek Oruç Reis'in görev süresini uzatma kararı aldı.

Doğu Akdeniz'deki görev süresi bugün dolan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 1 Eylül'e kadar bölgede çalışmalarına devam edecek.

DÜNYA Casus belli geçerli: Yunanistan Doğu Akdeniz'de psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor

DİPLOMASİNİN KAPISI ARALANAMADI

Doğu Akdeniz’de Yunanistan kaynaklı gerilim devam ederken Almanya öncülüğündeki çözüm arayışlarında istenen noktaya gelinemedi.

TÜRKİYE'NİN TUTUMU NET

Türkiye’nin gelişmeler karşısındaki tutumu ise net. Ankara, bulunduğu mevcut konumundan geri adım atmayacak ve başta Oruç Reis olmak üzere Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemiler bulundukları bölgelerden geri döndürülmeyecek.

Türk donanması bölgede.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI SAKLI TUTULUYOR

Türkiye, bölgedeki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra ettiğini başta BM olmak üzere tüm uluslararası platformlara bildirdi.

Türkiye, bölgedeki gelişmelerde gerilimin tarafı olmayacak ancak karşı taraftan gerilimi artıracak herhangi bir adım da karşılıksız kalmayacak. Olası bir tacize meşrû müdafaa hakları çerçevesinde misliyle mukabele edilecek.

NAVTEX NEDİR? NEDEN İLAN EDİLDİ?

Navtex ilan etmek, bir ülkenin tatbikat ya da sondaj faaliyeti gerçekleştireceği sahalara girilmemesi konusunda yaptığı bir ön uyarı anlamı taşıyor. Navtex sistemi ise denizcilere çalışma yapan sahalar hakkında bilgi veren bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.

NAVTEX CİHAZI NASIL ÇALIŞIYOR?

Navtex cihazı, bir kıyı istasyonu tarafından yapılan yayını anten vasıtası ile alarak kullanıcıya gösteren bir sistemdir. İletişim uydular yerine radyo frekansları kullanılarak yapılır. Yani Navtex bir uydu sistemi değil, yersel sistemdir.Navtex Hangi Frekansları Kullanır?Daha önce bahsettiğimiz gibi Navtex radyo frekanslarını kullanarak yayım yapan bir sistemdir. Dolayısı ile kullanılan frekanslar önemlidir. Navtex sisteminde yayımlar İngilizce ve yerel dil olmak üzere iki dilde yapılır İngilizce yayınlar 518 kHz bandından yapılır. Yerel dildeki yayımlarsa 490 kHz ve 4209,5 kHz frekansları kullanılarak yapılır. Yerel dil denilirken kastedilen yayımın yapıldığı bölgedir. Navtex yayım bölgelerine NAVAREA denir.

REKLAM