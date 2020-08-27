Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınladı: Tatbikat yapılacak

Türkiye, 1-2 Eylül tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atışlı eğitimler gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanı Akar, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir" bilgisini verdi.

Öte yandan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyindeki faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

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ORUÇ REİS DÖNMEYECEK

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de görev süresi, ilan edilen Navtex’e göre bugün (27 Ağustos) sona eriyor. Ancak çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan’ın tavrı karşısında yeni Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisinin bölgede kalması planlanıyor. 9 Ağustos’ta başlayan çalışmalar Meis adasının güneyi ve Rodos adasının batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.

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NAVTEX NEDİR? NEDEN İLAN EDİLDİ?

Navtex ilan etmek, bir ülkenin tatbikat ya da sondaj faaliyeti gerçekleştireceği sahalara girilmemesi konusunda yaptığı bir ön uyarı anlamı taşıyor. Navtex sistemi ise denizcilere çalışma yapan sahalar hakkında bilgi veren bir haberleşme cihazı olarak tanımlanıyor.

NAVTEX CİHAZI NASIL ÇALIŞIYOR?

Navtex cihazı, bir kıyı istasyonu tarafından yapılan yayını anten vasıtası ile alarak kullanıcıya gösteren bir sistemdir. İletişim uydular yerine radyo frekansları kullanılarak yapılır. Yani Navtex bir uydu sistemi değil, yersel sistemdir.Navtex Hangi Frekansları Kullanır?Daha önce bahsettiğimiz gibi Navtex radyo frekanslarını kullanarak yayım yapan bir sistemdir. Dolayısı ile kullanılan frekanslar önemlidir. Navtex sisteminde yayımlar İngilizce ve yerel dil olmak üzere iki dilde yapılır İngilizce yayınlar 518 kHz bandından yapılır. Yerel dildeki yayımlarsa 490 kHz ve 4209,5 kHz frekansları kullanılarak yapılır. Yerel dil denilirken kastedilen yayımın yapıldığı bölgedir. Navtex yayım bölgelerine NAVAREA denir.

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NAVTEX İLANI BİR ÖN UYARI ANLAMINA GELİYOR

Deniz alanlarına ayrılmıştır ve her bölge içerisinde istasyonlar harfler ile kodlanmıştır. Bu alanlara Navarea denir. Navtex istasyonlarının erişim mesafeleri yaklaşık olarak 400 nM’dir. Tabii bu mesafe istasyona, hava şartlarına ve alıcının anten özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.