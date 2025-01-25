Osmanoğlu 14 yıl sonra Şam’da

8 Aralık 2024’te Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından yüz binlerce insan yıllar sonra sevdikleriyle kavuştu. Onlardan biri de Osmanlı padişahlarından İkinci Abdulhamid’in torunu

Orhan Osmanoğlu’ydu. Şam’da doğup büyüyen Osmanoğlu, 14 yıl sonra yeniden başkente geldi. İlk olarak Emevi Camii’nde namaz kılan Osmanoğlu, ardından çocukluğunun geçtiği sokakları ziyaret etti.





SOKAKLARDA TÜRKÇE KONUŞULUYOR

Osmanoğlu, çocukken okullarda Baas rejimi müfredatı ile Türkiye ve Osmanlı’ya karşı büyük bir nefret pompalandığını anlattı. İlkokul çağından bu yana süren Türk düşmanlığının zihinlerde yer ettiğini ancak bunun rejimin suçu olduğunu söyleyen Osmanoğlu, “Bu algı zaman içinde yıkıldı. Şimdi gençler sokaklarda Türkçe konuşuyor” diye konuştu.





GÜLER YÜZ VE SAMİMİYET

Yıllarca sınırlardan geçerken rejim askerlerine rüşvet vermek zorunda kaldıklarını söyleyen Osmanoğlu, "Saatlerce bizi sorgularlardı. Bu kez Ürdün’den Suriye’ye girdiğimde güler yüz ve samimiyetle karşılandık ve bize ‘Ülkenize hoş geldiniz’ dediler" dedi.



