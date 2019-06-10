ÖSO’da seferberlik

Esed rejiminin çatışmasızlık bölgelerine yönelik ihlalleri ve Ramazan ayının ilk günü başlattığı kara operasyonu muhalif cepheden güçlü bir karşılık gördü. Rusya ve İran destekli rejim güçleri son bir haftalık süreçte büyük kayıplar vererek birçok noktadan çekildi. ÖSO siyasi birim sorumlularından Mustafa Seceri, Hama, İdlib, Lazkiye ve Halep kırsalında tüm askeri birimlerin savaş durumunda olduğunu ve Suriye muhalefetinin yeni bir seferberlik ilan ettiğini söyledi.

İŞGAL SON BULMALI

Suriye’de bulunan tüm işgal unsurlarının ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydeden Seceri, terör unsurları üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerin son bularak halkın evlerine dönmesini hedeflediklerini söyledi. “Soçi ve Astana süreci Türkiye aleyhine işletilmeye çalışıldı ve suiistimal edildi” diyen Mustafa Seceri, Türkiye’nin denklem dışı kaldığı hiçbir projenin Suriye’de başarı şansı olmadığını vurguladı. Hama sürecinin de bu gerçekliği bir kez daha ortaya koyduğunu anlattı.

TÜM CEPHELER HAREKETLİ

Seceri, Türkmendağı’ndan başlayarak Halep sınırlarına uzanan hat boyunca ciddi bir hareketlilik yaşandığı bilgisini verdi. Mustafa Seceri, “Dikta rejime başkaldıran devrim ruhunun yok edilemediğini son bir haftalık dönemde bir kez daha ispat ettik. Şu an halkımız yeniden evlatlarını direniş cephesine gönderiyor. Rusya ve rejimin olağanüstü bombardımanlara rağmen kayıpları devam ediyor. Operasyon genişleyerek devam edecek. Suriye’de bulunan tüm işgal unsurları nasıl bir bataklığa çekildiklerini yakın dönemde çok daha iyi anlayacaklar.” dedi.

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TÜM ASKERİ BİRİMLER SAVAŞ DURUMUNDA

ÖSO siyasi birim sorumlularından Mustafa Seceri, Hama, İdlib, Lazkiye ve Halep kırsalında teyakkuza geçtiklerini açıkladı. Rusya ve İran destekli rejim güçlerine büyük darbe vurduklarını açıklayan Seceri, seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Sembol isim toprağa verildi

Abdulbasit El Sarut

Suriye iç savaşının başladığı günlerde ülke milli takımının kaleciliğini yapan Abdulbasit El Sarut 2012 yılından itibaren direniş saflarına katıldı. Eski milli kaleci Hama cephesinde girdiği bir çatışmada ağır yaralandı. İdlib’de yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay’a getirilen Sarut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarut’un cenaze Dane’de defnedildi. Cenaze törenine binlerce Suriyeli katıldı.