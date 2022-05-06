Dünya Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı 3 Kırgızistan vatandaşı öldü
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Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü

Özbekistan sınır muhafızlarının ateş açması sonucu 48, 24 ve 22 yaşlarındaki üç Kırgızistan vatandaşının öldüğü bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı: 3 Kırgızistan vatandaşı öldü
Özbekistan sınır muhafızları ateş açtı

Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, dün Kırgızistan’ın Celal-Abad şehrinde Özbekistan sınırındaki Ala Buka ilçesinde Özbek sınır muhafızlarının Kırgızistan vatandaşına ateş ettiği belirtildi.


Açıklamada, Özbek sınır birliklerinin ateş açması sonucu 48, 24 ve 22 yaşlarındaki Kırgızistan vatandaşlarının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.


Olayın araştırılması amacıyla Kırgızistan muhafız temsilcisinin Özbekistan sınır muhafız temsilcisiyle görüştüğü ifade edilen açıklamada, tarafların araştırma sonuçlarıyla ilgili görüşmeyi devam ettirme kararı verdiği kaydedildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

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