Pakistan Afganistan'a yönelik operasyonu "hedeflerine ulaşana kadar sürdürmeyi" planlıyor

17:201/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
AA
Pakistan - Afganistan
Pakistan'ın, karşılıklı saldırıların devam ettiği Afganistan'a yönelik operasyonu "hedeflerine ulaşana kadar sürdürmeyi planladığı" bildirildi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, ismi paylaşılmayan güvenlik yetkilileri, Afganistan'ın bazı kontrol noktalarının yok edildiğini ve Pakistan'ın Afganistan'a yönelik operasyonunun, "tüm hedeflerine ulaşana kadar süreceğini" ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Afganistan ile süren karşılıklı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan tarafında 415 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının 580'i aştığını belirtti.

Tarar, Afganistan'da 182 kontrol noktası ile 185 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini, 31 noktanın ele geçirildiğini ve 46 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisi'ne protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

⁠Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.





