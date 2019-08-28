Dünya Pakistan, hava sahasını Hindistana kapatacak
ASYA

Pakistan, hava sahasını Hindistan’a kapatacak

Pakistan, hava sahasını Hindistan’a kapatacak

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla Pakistan’ın hava sahasının Hindistan’a tamamen kapatılmasını değerlendirildiğini duyurdu. Bakan Chaudry, Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın meclisten gelen 'Hindistan’dan Afganistan’a ticaret için kullanılan kara yollarının da tamamen kullanıma kapatılması' önerisini değerlendirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Pakistan ve Hindistan arasında hava sahası ihlalleri nedeniyle Şubat ayında patlak veren kriz devam ediyor.
Pakistan ve Hindistan arasında hava sahası ihlalleri nedeniyle Şubat ayında patlak veren kriz devam ediyor.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, Pakistan hava sahasının Hindistan için tamamen kapatılmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudry, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla Pakistan’ın hava sahasının Hindistan’a tamamen kapatılmasını değerlendirildiğini duyurdu.

  • Bakan Chaudry, Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın meclisten gelen “Hindistan’dan Afganistan’a ticaret için kullanılan kara yollarının da tamamen kullanıma kapatılması” önerisini değerlendirdiğini açıkladı.

Fawad Chaud, karara ilişkin formaliteleri şu an için değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Pakistan ve Hindistan arasında hava sahası ihlalleri nedeniyle Şubat ayında patlak veren kriz devam ediyor.

  • Pakistan, Hindistan’dan gelen uçuşlar için hava sahasını Şubatta kapattıktan sonra Mart ayında kısmen açmıştı. Yaşanan inişli çıkışlı krizde Pakistan hava sahası, Temmuz ayında ise Hindistan’dan gelen tüm ticari uçuşlara yeniden açılmıştı.

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