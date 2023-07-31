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Dünya

Pakistan’da parti kongresine saldırı: 42 ölü 80 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi’nin (JUI-F) kongresine bombalı saldırı gerçekleşti. 500’den fazla kişinin bulunduğu kongrede JUI-F yerel lideri Maulana Ziaullah’ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken 80 kişi yaralandı.

04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Pakistan.

Pakistan.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisi kongresine bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, JUI-F yerel lideri Maulana Ziaullah’ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 80 kişinin Timergara ve Peşaver şehirlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı. Patlamanın kongre binası içinde gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde polis inceleme yaptı. Yetkililer, kongreye 500’ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. JUI-F lideri Hafız Hamdullah yaptığı açıklamada, bazı kişisel işleri nedeniyle kongreye katılamadığını söyleyerek, “Patlamayı şiddetle kınıyorum ve arkasındakilere bunun terörizm olduğu mesajını vermek istiyorum. Bu saldırı, insanlığa ve Bajaur’a yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.



#Pakistan
#Saldırı
#Pahtunhva
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