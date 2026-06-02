Pakistan’ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı

16:192/06/2026, Salı
Toz fırtınası nedeniyle biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Sindh eyaletinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan’ı toz fırtınası vurdu. Sindh eyaletine bağlı Gorakh Tepesi bölgesinde barakaların çatıları uçtu, bölgeye kurulan güneş panellerinde büyük hasar meydana geldi. Ghotki Kaymakamlığı fırtına sırasında ağaçların, duvarların ve güneş panellerinin devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Pencap eyaletine bağlı Rajanpur bölgesinde ise şiddetli rüzgar ve toz fırtınası sırasında ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar uçtu, elektrik hatları devrildi. Elektrik şebekesinin çökmesiyle birçok nokta elektriksiz kaldı. Yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu M-5 otoyolu da kapandı.

Fırtınanın vurduğu bölgelerde yardım ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.




