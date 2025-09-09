Yeni Şafak
Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel nedeniyle 122 bin kişi tahliye edildi

13:159/09/2025, Salı
AA
Pakistan'da, geçen aydan bu yana yaşanan sellerde en az 61 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin doğusunda, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle son 24 saatte 122 binden fazla kişi kentten çıkarıldı.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü İrfan Ali Kathia, eyaletin Jalalpur Pirwala kentinde sel nedeniyle gerçekleştirilen tahliye çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Jalalpur Pirwala kentinde son 24 saatte 122 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirten Kathia, birçok kişinin akrabalarının yanına sığındığını ya da yardım kamplarında kaldığını söyledi.

Kathia, seller nedeniyle geçen aydan bu yana Pencap'ta 2,2 milyon kişinin yerinden edildiğini ve 3 bin 900'den fazla köyün sular altında kaldığını dile getirdi.

Öte yandan, geçen aydan bu yana yaşanan sellerde en az 61 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, 26 Haziran'da başlayan muson yağmurlarında şu ana kadar ölü sayısının 910'a ulaştığını açıklamıştı.

Yetkililer, sellerin, 2022'de 1700'den fazla kişinin ölümüne yol açan, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara neden olan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu ifade ediyor.



