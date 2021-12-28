Dünya Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti
ASYA

Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti

Pakistan’da bir araya gelen onlarca kadın, hükümet tarafından gaz akışının durdurulmasını protesto etti. Pakistan’ın Lakki Marwat şehrinde toplanan onlarca kadın, 06.00-18.00 saatleri arasında gaz akışının durdurulmasını protesto etti. Polis ekiplerinin, protesto kapsamında bir yolu trafiğe kapatmasının ardından uzun araç kuyrukları da oluştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Pakistanlı kadınlar gaz akışının durdurulmasını protesto etti
Arşiv

Hükümet karşıtı pankart taşıyan kadınlar, Sui Kuzey Gaz Boru Hatları Şirket yöneticilerine seslenerek, sorunun bir an önce çözülmesini ve acil önemlerin alınmasını talep etti.

Protestocular, bölgede pek çok hidrokarbon kaynağına sahip olunmasına rağmen, kış mevsiminin gelmesiyle farklı bölgelere daha az gaz verilmesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade ettiler. Bölge halkının yoksul olduğunu ve bu nedenle de temel ihtiyaçlar için LPG kullanamadığını ifade eden protestocular, gaz akışının durdurulması nedeniyle bazen çocuklarını kahvaltı yapamadan okula göndermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Protestocuların barışçıl şekilde alandan ayrılması sonrasında yol trafiğe açıldı.

İngiltere merkezli The New Arab: Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç
DÜNYA
İngiltere merkezli The New Arab: Azerbaycan ve Pakistan için Türkiye yükselen bir güç

Pakistan'dan ABD'ye tepki: Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan derin endişe duyuyoruz
DÜNYA
Pakistan'dan ABD'ye tepki: Türkiye'ye yönelik yaptırımlardan derin endişe duyuyoruz
Hayali bile zor

'Hayali bile zor'

Samsunlu çiftin dördüz bebek mutluluğu.
Yumruğu mermi gücüyle eş değer

Yumruğu mermi gücüyle eş değer

Dünyanın en korkutucu hayvanları arasında
Bizi izlemeye devam edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya net mesaj.

Tehlikeli köpek ırklarını besleyen 384 kişiye ceza.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.