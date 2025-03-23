Papa Francis 5 hafta sonra ilk kez hastanede görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, hastaneden taburcu edilmesinin ardından beş hafta aradan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. 88 yaşındaki Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nin camından kendisi için dua eden Katoliklere seslendi. Papa, penceresinin altında toplananlara el sallayarak, “Hepinize teşekkür ederim” dedi.