Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Papa'dan Gazze çıkışı: İsrail'in adını bile anmadı

Papa'dan Gazze çıkışı: İsrail'in adını bile anmadı

09:2322/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Papa 14. Leo
Papa 14. Leo

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, soykırımcı İsrail'in adını bile anmadan Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili açıklama yaptı. Papa bölgede şiddete, zorla sürgüne ve intikama dayalı bir gelecek olmadığını söyledi.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden
Papa 14. Leo
, duanın ardından İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye değindi.

"Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur"

Gazze'nin harap olduğunu belirten Papa 14. Leo, burada acı çekenlere dayanışma gösteren Kilise rahiplerinin çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Papa, Gazze için barış çağrısında bulunarak,
"Tekrar ediyorum: Şiddete, zorla sürgüne, intikama dayalı bir gelecek yoktur. Halkların barışa ihtiyacı var; onları gerçekten sevenler barış için çalışır."
dedi.

Bu arada, Papa 14. Leo, bu sabah katıldığı başka bir etkinlikte de silahsızlanma çağrısını vurgulayarak, ülke liderlerinin, serveti insanlığa karşı kullanmaması ve halkları yok eden silahlara dönüştürmemesi gerektiğini söyledi.





#Leo
#Gazze
#papa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS EK TERCİH TARİHLERİ SON DETAYLAR: DGS ek tercih var mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?