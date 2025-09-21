Yeni Şafak
Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktarıyor: Dalgalar Gazze için sarsıyor

Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktarıyor: Dalgalar Gazze için sarsıyor

21/09/2025, Pazar
G: 21/09/2025, Pazar
Global Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik son gelişmeleri aktarıyor.
Global Sumud Filosu'na İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik son gelişmeleri aktarıyor.

Global Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, uzun istişare ve çabalar sonrası denize açılarak Gazze'ye doğru ilerliyor. Çelik, açık denizdeki sürecin çetin geçeceğini vurgulayarak son gelişmeleri aktardı.

Global Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, açık denizdeki sürecin çetin geçeceğini vurgulayarak son gelişmeleri aktardı.




Küresel Sumud Filosu'na 50’ye yakın ülkeden katılım sağlanıyor

Küresel Sumud Filosu'nda, "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.


Geçmişte Gazze’ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.


Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.


