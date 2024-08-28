Papa'dan 'göçmen' çıkışı: Geri göndermek ciddi bir günah

"Bir zamanlar, halklar ve medeniyetler arasında bir iletişim yeri olan 'Bizim Deniz' şimdi mezarlığa dönüşmüş vaziyette ve trajedi aslında şu ki; bu ölümlerin pek çoğu önlenebilir, kurtarılabilirdi. Bunu açıkça söylemek gerekir ki göçmenleri sistematik olarak ve türlü yöntemlerle geri gönderenler var ve bu, bilinçli ve sorumlulukla yapıldığında ciddi bir günahtır."