Dünya Papanın en yakın adamı cinsel tacizden suçlu bulunu
AVRUPA

Katolik Kilisesi’nin 3. en büyük kardinali, çocuk tacizinden suçlu bulundu

Papa'nın en yakın adamı 'cinsel taciz'den suçlu bulunu

Papa'ya en yakın isimlerden Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne’de görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Haber Merkezi IHA AA
Papa Francis Vatikan'da bir oturum sırasında.
Papa Francis Vatikan'da bir oturum sırasında.

Katolik dünyasının 3. en üst seviye Kardinali olan ve bir zamanlar Vatikan’ın hazinesinden sorumlu olan ve George Pell, Avustralya’nın Melbourne mahkemesinde görülen çocuk taciz davasında suçlu bulundu.

Avustralya’nın Melbourne kentinde 1996 ile 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yapan 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in, iki erkek çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada jürinin kararı belli oldu.

Jüri, Vatikan’ın 3 numaralı ismi olan Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

Reuters
George Pell, Vatikan Ekonomi Bakanı George Pell'in yargılaması sırasında gazeteciler tarafından görüntülendi.

Yaklaşık 3,5 günlük düşünme süresinin ardından kararı açıklayan 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri üyelerinin tamamının, Pell’in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri bildirildi.

Medyada yer alan taciz ve tecavüz ifadeleri, mağdurlardan birinin 2015 yılında önce polise, ardından da mahkemeye anlattıklarına dayanıyor. Hayatını kaybeden diğer mağdurun ise ne zaman ve neden vefat ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

Kardinal yarınki duruşmada tutuklanabilir

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell’in yarın Melbourne’de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Kardinal Pell’in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.

Avustralya yasalarını göre cinsel taciz davalarında suçlu bulunanlar 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Dürüstlüğü ve çocuk tacizine karşı tutumu sebebiyle Papa Francis’in övdüğü Kardinal George Pell, geçtiğimiz Aralık ayında çocuk tacizinden suçlu bulunmasından sonra Vatikan tarafından papalığın danışma konseyinden ihraç edildi.

Kardinal suçlamaları reddediyor

Jüri tarafından suçlu bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları reddeden Pell, masum olduğunu ifade etti. Yarınki mahkemeden çıkacak karara itiraz edeceklerini açıklayan Pell’in avukatları ise davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

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Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştırmak için 2012 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmanın ardından 2017 yılında yayınladığı raporunda, kiliseler, okullar ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmıştı. Komisyon benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililere tavsiyelerde bulunmuştu.

Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, mağdurlardan özür dileyerek tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki öneriyi Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti.

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