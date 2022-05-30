Paris'te sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen ve Leonardo da Vinci'nin başyapıtı olan Mona Lisa tablosuna, bir ziyaretçi kremalı pastalı saldırı düzenledi.
YAŞLI KADIN KILIĞINDA GİRDİ
Fransa basınındaki haberlere göre, iklim aktivisti olduğu belirtilen kişi, yaşlı kadın kılığında oturduğu tekerlekli sandalyeyle tablonun sergilendiği salona girdi.
Beraberinde getirdiği kremalı pastayı Mona Lisa'ya fırlatan ve yere gül yaprakları serpen kişiye salondaki görevliler müdahalede bulunurken tablonun onu koruyan cam tabaka sayesinde zarar görmediği ifade edildi.
"DÜNYAYI DÜŞÜNÜN"
Basında yer alan görüntülerde söz konusu kişinin, güvenlik görevlileri eşliğinde salondan çıkarken kameralara dönerek "Dünyayı düşünün. Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Bütün sanatkarlar gezegeni düşünün, onun için bunu yaptım." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan müzedeki diğer ziyaretçilerin camı kremayla bulanan tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışması dikkati çekti.
DAHA ÖNCE DE SALDIRI OLMUŞTU
Mona Lisa tablosuna 2009'da da Rus bir kadın elindeki çay dolu fincanı fırlatmıştı.
Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu koruyan camı kırmızı spreyle boyamış ve müzenin engelliler için rampalar koymamasını protesto etmişti. 1956'da se Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılmasına ve eserin zarar görmesine neden olmuştu.
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'yı 1503 ve 1519 yılları arasında resmettiği belirtiliyor.
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Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı.
Başladığı günden bu yana Cumhuriyet Dönemi'nden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kaza alanında bir ilk yaşandı.
Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzey batı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik Döneme ait mezar anıtı bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, \"Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı. \"
\"Çok önemli bir noktada zaten kazı çalışması yaptığımızı biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor\" diye konuştu.
\"Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı\" diyen Asal, \"Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı da Helenistik Döneme ait bir kalıntı diye tanımlamıştık. Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik.\"
\" Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı. Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar ortaya çıktı. \"
\"Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor. Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. \"
Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor\" dedi.
Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Asal, \"Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90'ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. \"
\"2 -3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak noktasında bir öngörü var. Kesinleşmiş bir şey değil ama\" şeklinde konuştu.
Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: İstanbul için inanılmaz bir buluntu
Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Döneme ait bir mezar anıtı bulundu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik döneme ait ne yazık ki elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor" dedi.
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Kozan'a bağlı 900 rakımdaki Karanebili Mahallesinde çiftçiler, sarp arazilere ektikleri buğdayı hasat etmeye başladı.
Tarım araçlarının gidemediği bölgede ellik ve orak hasat yapan çiftçiler, bu yıl 39 gün boyunca yağış almaması nedeniyle buğday veriminin düşük olduğunu söyledi.
Atalarının yöntemiyle tarım yaptıklarını anlatan Mustafa Karanfiloğlu, \"Burada emekli olan kişiler tarım uğraşıyor. Köyümüzde genç olsa devletimizden destek olsa genç çiftçiler ile daha çok üretiriz. Bu yıl verim düşük\" dedi.
Hasat yapan Enes Karanfiloğlu yıllardır geleneksel tarımı kullanarak üretim yaptıklarını belirterek, \"Arazilerimiz dağlık. Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz. Bu sene buğday kuraklıktan dolayı verimli değil. Köylerdeki imkan arttırılsa daha çok üretim olur. Devletimizin bu yönde çabaları var ama şehirden köylere üretimin artması için verilen destekler inşallah sonuç bulur\" diye konuştu.
Teknolojinin giremediği köyde orakla buğday hasadı: Bildik bileli üretimi bu şekilde yapıyoruz
Adana'nın Kozan ilçesinde çiftiler, tarım araçlarının ulaşamadığı bölgede sıcaklara aldırmadan geleneksel tarım aletleriyle buğday hasadını gerçekleştiriyor.
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İlçenin Güzelkale Mahallesi’ndeki M.Ö. 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından yaptırılan Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizleri, turizme kazandırılıyor.
Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nde kapalı olan dehlizler temizlenmesi için proje hazırlandı. Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca projenin kabul edilmesiyle 2016'da kalede çalışma başlatıldı. İki etap olmak üzere yapılan çalışmalarda önce kalenin etrafındaki surlar gün yüzüne çıkarılarak, çevre düzenlemesi yapıldı.
DEHLİZE RAY DÖŞENECEK<br><br>İkinci etap çalışmalarında ise dehlizlerin temizliği gerçekleştirildi. Ekipler, ilk dehlizde 26 metre, ikincide de 250 metre derinliğe ulaştı. Ayrıca çalışmalar kapsamında dehlizlerden Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve gülleler de bulundu. Yıl sonunda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından kalenin turizme açılması planlanıyor. Proje kapsamında 250 metre uzunluktaki dehlize raylı sistem kurulacak. Kaleyi ziyaret edecek olan turistler de raylı sistemle dehlizin içine inip çıkabilecek.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçelerinde yer alan kalenin, içinde 2 dehliz bulunmasından dolayı diğer kalelerden ayrıldığını belirterek, “Kral Mithridates’in Türkiye’nin belirli bölgelerinde kaleleri var ama Ünye Kalesi’nin bu kalelerden ayıran özellik, 2 adet dehlizinin bulunması. Bu dehlizlerden bir tanesinin yaklaşık 250 metre derinlikte olmasıdır. O yıllardaki dini inanışa göre kendini dünyadan soyutlayarak günahlardan arındıkları düşüncesi olduğu gibi diğer rivayete göre savaşlarda su ihtiyacını karşılayabilmesi için su kuyusunun oluşturulduğu ifade edilmektedir” diye konuştu.
Çalışmaların yıl sonuna kadar bitirileceğini ve kalenin turizme açılacağını kaydeden Tavlı, \"Çalışmalarımızda önce dehlizlerin temizliğini gerçekleştirdik. Dehlizi ziyaret edilebilir bir hale dönüştürmek için başlattığımız çalışmaları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile ortak yürüterek hazırladığımız projemizle 250 metre derinlikteki zeminin ve çevresinin ziyaret edilebilmesini sağlayacağız. Arkeolojik çalışmalar neticesinde projemizi hayata geçireceğiz.
Dehliz içerisine raylı sistemin kuruluş çalışmaları devam ederken kale içerisinde oluşturulacak yürüyüş platformunun projesi onaylandı. Biz de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl sonuna kadar Türkiye’de tek olacak kale içerisinde raylı sistemle kalemizi turizme kazandırmayı hedefliyoruz\" dedi.
Başkan Tavlı, kalede bulunan Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait eserlerin Ordu Müzesi’ne teslim edildiğini dile getirdi.
Ordu'da tarihi kale dehlizine raylı sistem
Türkiye'de ilk olacak: Osmanlı ve Selçuklulara ait sikke ve gülleler bulunmuştu
Ordu'da, tarihi M.Ö. 200-250 yıllarına dayanan, Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelerin bulunduğu tarihi kalenin 250 metrelik dehlizine ziyaretçiler için raylı sistem kuruluyor. Bu sayede turistler, raylı sisteme monte edilecek vagonla dehlize inip çıkabilecek.