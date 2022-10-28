Paris'te soğuk rüzgarlar: Scholz'la ortak basın toplantısını iptal etti

Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük iki ekonomisi olan Fransa ve Almanya arasındaki ihtilaf gözle görülür boyutlara ulaştı. Güvenlik, enerji ve ekonomi gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar nedeniyle kapalı kapılar ardında sürdürülen görüşmelerde, uzun zamandır orta yolun bulunamadığı biliniyordu. Almanya’nın Rusya Savaşı sonrası oluşan enerji krizinde üretici ve hane halkını desteklemek için duyurduğu 200 milyar dolarlık yardım paketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından eleştirilmişti. Yine Almanya öncülüğünde 14 NATO üyesi ülke ile kurulan Avrupa Sema Kalkanı anlaşmasına Fransa dahil olmamıştı. Almanya’yı AB’den bağımsız olarak münferit hareket etmekle suçlayan Macron, önceki gün Alman Şansölye Olaf Scholz’la Paris’te bir araya geldi. Politico’nun haberine göre görüşme öncesinde iki lider sıcak pozlar verirken, kapalı kapılar ardında soğuk rüzgarlar estiği öne çıkartıldı.

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MACRON KÜÇÜMSEDİ

Elysee Sarayı’nda bir araya gelen ikilinin görüşmesi öncesi, Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, iki ülkenin yaşadığı anlaşmazlıkların üstesinden gelebileceğini belirterek, “Bugünkü toplantı, dostluğun devam ettiğini gösteriyor” demişti. Ancak Macron ve Scholz’un kameralar karşısında birlikte poz vermemesi, iki ülke arasındaki gerilimin boyutlarını gözler önüne serdi. Görüşme öncesi açıklanan programda, ikilinin ortak basın toplantısı düzenleyeceği öngörülüyordu. Ancak Macron ve Scholz, diplomatik görüşmeler için “nezaket koşulu” olarak kabul gören ortak basın toplantısını dahi düzenlemedi. Alman yetkililer, daha önce basın toplantısının yapılacağını duyurmuştu. Ancak Paris tarafı, Berlin’i yalanlayarak toplantının olmayacağını açıkladı. Kalabalık bir bürokratik ekiple Paris’e giden Scholz’un karşılaştığı tavır için uzmanlar, “Küçümseme ve azarlama amacıyla yapıldı” yorumunda bulundu.

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DİPLOMATİK AŞAĞILAMA

Diplomasi jargonunda planlanan bir basın toplantısının tek taraflı olarak iptali; iptal eden tarafın diğer ülkeyi eşdeğer bir muhatap olarak kabul etmemesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde Macaristan Başbakanı Victor Orban Berlin’i ziyaret etmiş, Scholz ve ekibi benzer bir tavırla ortak basın toplantısı düzenlenmeyeceğini açıklamıştı. Görüşme sonrası iki ülkenin yetkilileri, liderlerin Fransa-Almanya işbirliğini güçlendirmek amacıyla savunma, ekonomi ve enerji konularını ele aldıklarını açıkladı. Görüşmeye ilişkin oldukça düz açıklamalar yapılması da taraflar arasındaki anlaşmazlığın devam ettiği yorumuna neden oldu. Macron’un danışmanı, “Çok yapıcı, çok stratejikti” açıklamasında bulunurken, Scholz’un danışmanı da, “Toplantı tam bir başarı örneğiydi” açıklamasında bulundu.

Krizlerden geçiyoruz

Fransa lideri Emmanuel Macron France 2 kanalına verdiği demeçte, “krizlerden geçiyoruz” diyerek, Avrupa’da geri dönen savaşın enerji ve fiyatlar üzerinde sonuçları olduğunu kaydetti. Bunun Fransızların hayatlarını ve Fransız şirketlerini etkilediğini ifade eden Macron, “Bugün bağımlılıklarımızın sonuçları olan bir enflasyondan geçiyoruz” dedi. Fransa lideri, enflasyonun Fransa’da yaklaşık yüzde 6,5, Avro Bölgesi’nde ise yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi. Emmanuel Macron, emeklilik reformunun gerekliliğini savunarak, hükümetin bu reforma ilişkin yasa tasarısını 2023 yılının başında tanıtacağına işaret etti.