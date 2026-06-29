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Paşinyan işgalci İsrail'in kabine kararını eleştirdi: 1915 siyasi bir silah olamaz

Paşinyan işgalci İsrail'in kabine kararını eleştirdi: 1915 siyasi bir silah olamaz

21:1829/06/2026, Pazartesi
AA
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, soykırımcı İsrail hükümetinin Ermenilerin sözde 1915 olaylarına ilişkin iddialarını tanıma kararına ilişkin, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz." açıklamasında bulundu. Paşinyan, bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarına olduğuna inandıklarını söyledi.

Canavar devlet İsrail hükümetinin Ermenilerin sözde 1915 olaylarına ilişkin iddialarına yönelik aldığı karara değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." dedi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Söz konusu karara ilişkin Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, dün Ermenilerin sözde 1915 olaylarına ilişkin iddialarını oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı.


#Nikol Paşinyan
#Ermenistan
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#sözde 1915 olayları
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