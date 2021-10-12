Paşinyan 'Karabağ'da çözüm için' Putin'e koştu: Bütün konuları onunla ele alacağım

Putin, Paşinyan ile Kremlin Sarayı’nda "Karabağ" ile ilgili görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Paşinyan ile sürekli telefonla temas halinde olduklarını belirten Putin, yüz yüze görüşmenin ise istenilen sonuca ulaşmak bakımından verimli olacağını söyledi.

PUTİN: BÖLGEDEKİ DURUMUN ÇÖZÜLMESİ ANA KONUMUZ

Resmi ve gayriresmi bir ortamda görüşeceklerini belirten Putin, birlikte mevcut durumu ve beklentileri ele alacaklarını kaydetti. Yakında Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesi yapılacağını ve eş güdüm halinde olmaları gerektiğini ifade eden Putin, “Bugün esas meselemiz halihazırda ve uzun vadede bölgedeki durumun çözülmesi dahil iş birliğimiz ile ilgili ana konular.” ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN: BÜTÜN KONULARI PUTİN İLE ELE ALACAĞIM

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise bu yıl Putin ile 4. kez yüz yüze görüştüklerini hatırlatarak “Bu kadar sık görüşme ilişkilerimizin dinamik olduğunu, karşılıklı anlayışımızı, stratejik müttefiklik ortaklığımızın önemini gösteriyor. Elbette şu anda bölgemizde genel olarak dinamik bir süreç ilerliyor. Müttefiklerin sürekli görüşmesi ve sizin de dediğiniz gibi karşılıklı eş güdüm halinde olması çok önemli.” diye konuştu.

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Bölgede tam anlamıyla durumun istikrara kavuştuğunu söylemenin mümkün olmadığını iddia eden Paşinyan, Rusya’nın bölgede anahtar rol oynadığını, bütün bu konuları Putin ile ele alacağını dile getirdi.

FOTOĞRAF 10 Azerbaycan ordusu, operasyonun ilk gününden itibaren hem karadan yaptığı atışlarla hem de hava unsurlarıyla Ermenistan ordusuna yoğun saldırılar düzenledi. Savaştan sonra Ermenistan'ın üst rütbeli askerlerinin yaptığı açıklamalara bakıldığında, operasyonun ilk 4 gününde Ermenistan ordusunda dağılma eğilimi belirdiği, Azerbaycan ordusuyla baş edemeyeceklerinin anlaşıldığı ve bunun da Başbakan Nikol Paşinyan'a rapor edildiği ortaya çıktı. Türkiye’nin üretttiği insansız hava araçları, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın operasyonlarında ciddi bir rol oynadı. Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların başarısı savaştan aylar sonra da konuşuldu. Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için hamlesi, yıllarca devam eden müzakere sürecinden sonuç alınamamasından, Ermenistan güçlerinin bitmek bilmeyen tacizlerinden, artan saldırılarından ve Erivan yönetiminin kışkırtıcı açıklamalarından sonra gerçekleşti. Ermenistan ordusunun silahlarını hızla kaybetmesi, askerinin psikolojisine de yansıdı. Zaman içinde çoğu Ermeni asker savaş istemediğini bildirdi, bölgeden çıkmaya çalıştı. Ordudaki can kayıplarının çok olması nedeniyle Erivan yönetimi, çeşitli kararlar alarak eli silah tutanları orduya çağırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan anlaşmanın Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına geldiğini söyleyerek zafer ilan etmişti. Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıldır işgal altındaydı. Ermenistan, Sovyetlerin dağılma sürecinde Azerbaycan'a karşı toprak iddialarında bulunmuş, 1990'lı yılların başlarında ise saldırıya geçerek, Karabağ ve etrafındaki 7 ili işgal etmişti. İşgal sonucu yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı topaklarını terk etmek zorunda kalmıştı. Dağlık Karabağ'ın ikinci en büyük şehri Şuşa'nın Azerbaycan kontrolüne geçmesi sonrası 9 Kasım 2020 tarihinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan tarafından Ateşkes Antlaşması imzalanarak Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmalara 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saati ile 00.00 itibarıyla son verildiği açıklandı. 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü \"Şehitleri Anma Günü\" ilan etti. Karabağ zaferinin üzerinden bir yıl geçti İkinci Karabağ Savaşı'nın yıldönümünde Azerbaycan'ın şehitleri anılıyor. Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için 27 Eylül'de operasyon başlatan Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta hem topraklarını kurtardı hem de Ermenistan ordusuna büyük darbe vurdu.



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