Dünya Paşinyan Karabağda çözüm için Putine koştu Bütün konuları onunla ele alacağım
ASYA

Paşinyan 'Karabağ'da çözüm için' Putin'e koştu: Bütün konuları onunla ele alacağım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün esas meselemiz halihazırda ve uzun vadede bölgedeki durumun çözülmesi dahil iş birliğimiz ile ilgili ana konular." diye konuştu. Rusya'nın bölgede anahtar rol oynadığını ve bütün konuları Putin ile görüşeceğini belirten Paşinyan ise, bölgenin tam anlamıyla istikrara kavuştuğunu söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Paşinyan Karabağda çözüm için Putine koştu: Bütün konuları onunla ele alacağım
Paşinyan - Putin

Putin, Paşinyan ile Kremlin Sarayı’nda "Karabağ" ile ilgili görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

Paşinyan ile sürekli telefonla temas halinde olduklarını belirten Putin, yüz yüze görüşmenin ise istenilen sonuca ulaşmak bakımından verimli olacağını söyledi.

PUTİN: BÖLGEDEKİ DURUMUN ÇÖZÜLMESİ ANA KONUMUZ

Resmi ve gayriresmi bir ortamda görüşeceklerini belirten Putin, birlikte mevcut durumu ve beklentileri ele alacaklarını kaydetti. Yakında Bağımsız Devletler Topluluğu liderler zirvesi yapılacağını ve eş güdüm halinde olmaları gerektiğini ifade eden Putin, “Bugün esas meselemiz halihazırda ve uzun vadede bölgedeki durumun çözülmesi dahil iş birliğimiz ile ilgili ana konular.” ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN: BÜTÜN KONULARI PUTİN İLE ELE ALACAĞIM

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise bu yıl Putin ile 4. kez yüz yüze görüştüklerini hatırlatarak “Bu kadar sık görüşme ilişkilerimizin dinamik olduğunu, karşılıklı anlayışımızı, stratejik müttefiklik ortaklığımızın önemini gösteriyor. Elbette şu anda bölgemizde genel olarak dinamik bir süreç ilerliyor. Müttefiklerin sürekli görüşmesi ve sizin de dediğiniz gibi karşılıklı eş güdüm halinde olması çok önemli.” diye konuştu.

Bölgede tam anlamıyla durumun istikrara kavuştuğunu söylemenin mümkün olmadığını iddia eden Paşinyan, Rusya’nın bölgede anahtar rol oynadığını, bütün bu konuları Putin ile ele alacağını dile getirdi.

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