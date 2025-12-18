Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye talebi: Acil şekilde yeniden inşa edilmeli

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin tamamen onarılmasını acilen ele almasını istediğini açıkladı.
Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, basın brifinginde, Rusya'nın Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) olası katılımı hakkındaki bir soru üzerine, bunun Ermenistan-ABD projesi olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf katılımının yalnızca ikili olarak görüşülebileceğini belirtti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'nın bu talebi mümkün olan en kısa sürede yerine getireceğini umduğunu dile getirdi.
Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, daha önce Moskova'nın TRIPP projesine olası katılımını görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Şubat 2008’de Ermenistan’ın demir yolu altyapısının işletmesi, Rus Demiryollarına ait Güney Kafkasya Demiryollarına 30 yıllık imtiyaz sözleşmesiyle devredilmişti. Sözleşmede 10 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.