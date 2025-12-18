Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye talebi: Acil şekilde yeniden inşa edilmeli

Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye talebi: Acil şekilde yeniden inşa edilmeli

17:1318/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının acilen onarılmasını istedi
Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının acilen onarılmasını istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'dan Azerbaycan ve Türkiye’ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin tamamen onarılmasını acilen ele almasını istediğini açıkladı.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, basın brifinginde, Rusya'nın Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'na (TRIPP) olası katılımı hakkındaki bir soru üzerine, bunun Ermenistan-ABD projesi olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf katılımının yalnızca ikili olarak görüşülebileceğini belirtti.

Paşinyan,
"Ancak Rus ortaklarımızdan, özellikle Yeraskh'tan Nahçıvan sınırına ve Akhurik'ten Türkiye sınırına kadar olan demir yolunun tamamen onarılması konusunu acilen ele almalarını istedim. Yakın gelecekte, İcevan-Gazah hattıyla ilgili olarak da aynı konuyu gündeme getireceğime inanıyorum. Çünkü bu bölümün de mümkün olan en kısa sürede onarılması gerektiğine inanıyorum.”
diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya'nın bu talebi mümkün olan en kısa sürede yerine getireceğini umduğunu dile getirdi.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, daha önce Moskova'nın TRIPP projesine olası katılımını görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Şubat 2008’de Ermenistan’ın demir yolu altyapısının işletmesi, Rus Demiryollarına ait Güney Kafkasya Demiryollarına 30 yıllık imtiyaz sözleşmesiyle devredilmişti. Sözleşmede 10 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.




#Azerbaycan
#demiryolu
#Paşinyan
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları