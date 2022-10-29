Pelosi'nin eşine saldırı: Asıl hedef belli oldu

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İletişim Başkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video: İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti zilleti reddetti

İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu kutlama yaptı. Videoda, Milli Mücadele döneminde ortaya konulan çabaya vurgu yapıldı. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine dikkat çekildi. Sosyal medyadan paylaşılan özel klibe, "Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" notu düşüldü.