Pentagon'dan Prigojin açıklaması: Kaza değil öldürüldü

Rusya’nın Afrika, Suriye ve Ukrayna’daki gücü Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin’in Moskova’da şüpheli bir uçak kazasında ölmesi paralı askeri gücün geleceğini tartışmaya açtı. Kazada ölen 10 kişi arasında Wagner’in ikinci adamı Dmitry Utkin de bulunuyor. Wagner, hazirandaki isyandan sonra ağır silahlarını orduya teslim etmişti. Askerlerinin sayısı ise 20 binden 5 binlere düştü. Şimdi Rus istihbarat servisi GRU’nun sahada Wagner’in yerini alacağı iddia ediliyor.