|
Dünya

Pentagon'dan Prigojin açıklaması: Kaza değil öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü. Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

08:08 . 25/08/2023 Cuma
AA
Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetti

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetti

The Hill'in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin'in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.


Ryde, ABD'nin Prigojin'in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, "Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde." dedi.


Düşen özel jete "karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını" aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.


- Olay


Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.


Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.


Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.




#Pentagon
#Wagner
#Yevgeniy Prigojin
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS P94 nedir ve KPSS P94 puanı ile nereye atama olur?