Peru Meksika'daki büyükelçisini süresiz geri çektiğini duyurdu

Lopez Obrador'u eleştiren Boluarte, "Meksika'daki büyükelçimizin kesin olarak geri çağrılması talimatını verdim. Böylelikle Meksika ile Peru arasındaki diplomatik ilişkiler ticari seviyeye düştü. Meksika Devlet Başkanının Peru'nun içişlerine yönelik ifadelerini kabul edilemez buluyor ve reddediyorum. Bay Lopez, açıklamalarıyla uluslararası hukukun bir başka ülkenin içişlerine karışmama ilkesini ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.Lopez Obrador'un iki ülke tarihi ilişkilerine zarar verdiğini savunan Boluarte, "Bay Lopez, Peru ve Meksika'yı tarihsel olarak birleştiren iki yüz yıllık karşılıklı saygı, dostluk, işbirliği ve entegrasyon ilişkilerine ciddi şekilde etkilemeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador