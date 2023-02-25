Peru Meksika'daki büyükelçisini süresiz geri çektiğini duyurdu

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte
Boluarte, ulusa sesleniş konuşmasında, Lopez Obrador'un hükümetine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, Meksika'daki Peru büyükelçisini süresiz geri çektiklerini duyurdu.
Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti. Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.