Dünya PKK elebaşı Karasudan TSKya iftira atan Şebnem Korur Fincancıya övgü dolu sözler
ORTADOĞU

PKK elebaşı Karasu'dan TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya övgü dolu sözler

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'yı yere göğe sığdıramadı. 'Şebnem Hoca Türkiye'nin onurudur' diyen PKK elebaşı 'Saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK elebaşı Karasudan TSKya iftira atan Şebnem Korur Fincancıya övgü dolu sözler
Mustafa Karasu

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, yaptığı açıklamalarla TSK'ya iftira atarakteröristlere destek verdiği için tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi.

PKK Elebaşı Karasu'dan TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'ya övgü dolu sözler
OYNAT 00:59
PKK Elebaşı Karasu'dan TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'ya övgü dolu sözler
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'yı yere göğe sığdıramadı. 'Şebnem Hoca Türkiye'nin onurudur' diyen PKK elebaşı 'Saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.


Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında "Şebnem hoca Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor
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PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor

PKK elebaşı Mustafa Karasu TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti: Gerçekten çok ağırdı
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PKK elebaşı Mustafa Karasu TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti: Gerçekten çok ağırdı

PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor
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PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü. Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirten Karasu “Avrupa'nın demokratik ülkeleri bile, İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye herkesi tehdit ediyor. “Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır” diyor” ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti: Gerçekten çok ağırdı
OYNAT 00:25
PKK elebaşı Mustafa Karasu TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti: Gerçekten çok ağırdı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), örgüte yaşattığı hezimeti itiraf etti. Korkusundan mağaradan çıkamayan Karasu, örgüt medyasına yaptığı açıklamada 'Açıkça söylüyorlar. 'Tek bir kişi bırakmayacağız' diye. Saldırılar çok ağırdı. Gerçekten de çok ağırdı.' ifadelerini kullandı.


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