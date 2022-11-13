PKK elebaşı Karasu'dan TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya övgü dolu sözler
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, TSK'ya kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'yı yere göğe sığdıramadı. 'Şebnem Hoca Türkiye'nin onurudur' diyen PKK elebaşı 'Saygıyla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.
Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında "Şebnem hoca Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz" ifadelerini kullandı.