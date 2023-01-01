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Dünya

PKK hamile öğretmen ve kızını katletti

Suriye’de PKK’nın kontrolündeki Rakka’da terör örgütü bağlantılı 4 kişi gündüz vakti ev basarak hamile öğretmen Nur el-Ahmad ve 8 yaşındaki kızını katletti. Vahşi cinayete karşı, Rakka’da halk ayaklandı. Terör örgütünün sözde güvenlik birimi 4 kişiyi gözaltına aldı.

Hatice Saka
Hatice Saka
4:00 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Suriye’de PKK’nın kontrolündeki Rakka’da terör örgütü bağlantılı 4 kişi gündüz vakti ev basarak hamile öğretmen Nur el-Ahmad ve 8 yaşındaki kızını katletti.

Suriye’de PKK’nın kontrolündeki Rakka’da terör örgütü bağlantılı 4 kişi gündüz vakti ev basarak hamile öğretmen Nur el-Ahmad ve 8 yaşındaki kızını katletti.

Suriye’de PKK’nın kontrolündeki Rakka’da terör örgütü bağlantılı 4 kişi gündüz vakti ev basarak hamile öğretmen Nur el-Ahmad ve 8 yaşındaki kızını katletti. Vahşi cinayete karşı, Rakka’da halk ayaklandı. Terör örgütünün sözde güvenlik birimi 4 kişiyi gözaltına aldı. Ancak kentteki öfke dinmedi. Protestocular, YPG/PKK karargahını basarak teröristlerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Katillerin kamuya açık yargılanmasını isteyen göstericiler ve Rakka’nın ileri gelenlerinden birinin davanın takipçisi olmasını önerdi. Eşini ve kızını kaybeden Talib Ahmed Al-Saleh’in suçun failleri için ölüm cezası istediği bir video klipin sosyal medyada yayılmasından sonra başlayan eylemler günlerdir sürüyor. Al-Salih kayıtta, “Bu suç bugün benim evimde, yarın sizin evinizde olacak. Tek isteğim bu suçluların idam edilmesidir” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kızı Rama ile birlikte öldürülen öğretmen Nur el-Ahmad’ın evinden başlayan gösteriye çok sayıda aktivist ve Rakka ileri gelenleri katıldı. 25 yaşındaki öğretmeni ve kızını öldüren dört katilin tutuklanması üzerine bazı göstericiler mahkeme binasına saldırdı. Rakka şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.


#PKK
#Suriye
#Rakka
#Cinayet
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PKK hamile öğretmen ve kızını katletti
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