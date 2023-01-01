PKK hamile öğretmen ve kızını katletti

Suriye’de PKK’nın kontrolündeki Rakka’da terör örgütü bağlantılı 4 kişi gündüz vakti ev basarak hamile öğretmen Nur el-Ahmad ve 8 yaşındaki kızını katletti. Vahşi cinayete karşı, Rakka’da halk ayaklandı. Terör örgütünün sözde güvenlik birimi 4 kişiyi gözaltına aldı. Ancak kentteki öfke dinmedi. Protestocular, YPG/PKK karargahını basarak teröristlerin kendilerine teslim edilmesini istedi. Katillerin kamuya açık yargılanmasını isteyen göstericiler ve Rakka’nın ileri gelenlerinden birinin davanın takipçisi olmasını önerdi. Eşini ve kızını kaybeden Talib Ahmed Al-Saleh’in suçun failleri için ölüm cezası istediği bir video klipin sosyal medyada yayılmasından sonra başlayan eylemler günlerdir sürüyor. Al-Salih kayıtta, “Bu suç bugün benim evimde, yarın sizin evinizde olacak. Tek isteğim bu suçluların idam edilmesidir” dedi.