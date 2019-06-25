PKK ve Esed’te İmamoğlu sevinci

İstanbul seçimi sonuçları İsrail, PKK, Mısır, Suud, BAE ve Esed cephesini sevindirdi. PKK militanları Kamışlı, Tel Abyad, Ayn El Arap başta olmak üzere işgal bölgelerin de sevinç gösterileri düzenledi. Teröristler sınırında Türkiye’ye taciz atışları yaptı. Esed ve muhalifler arasında çatışmaların devam ettiği İdlib ve Hama cephelerinde ise rejim ve destekçileri secim sonuçlarını havaya ateş açarak geç saatlere kadar kutladı. Şam ve Lazkiye gibi Esed kontrolünde olan şehirler ise konvoylarla sevinç gösterileri yapıldı.

ESED REJİMİNİ UMUTLANDIRDI

Esed’e yakın Tişrin Gazetesi, sonuçları ‘Türkiye’nin İdlib, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesindeki varlığının sonlandırılması adına umut verici gelişme’ olarak nitelendirdi. Esed’e bağlı Sema ve Ahbar Suriy gibi TV kanalları da sonucu bölgede dengeleri değiştirebilecek gelişme olarak adlandırdı. BAE, Suud ve Mısır medyasında, “Erdoğan için sonun başlangıcı”, “Diktatör kaybetti”, “Demokrasiye İmamoğlu ayarı” gibi provokatif başlıklar atıldı.

SEÇİM OLMAYAN ÜLKENİN GAZETESİ

Tarihinde herhangi bir seçim tecrübesi olmayan ve Bin Zayed ailesi tarafından yönetilen BAE medyasının önemli gazetelerinden El İttihad, sonuçları, “İstanbul’da demokrasi kazandı” spotu ile duyurdu. El Haliç Gazetesi ise “Erdoğan için büyük hezimet” ifadelerini kullandı. Suudi Ukaz, Ahram, Şark El Avsat ve Riyad gazeteleri ise İmamoğlu’nun Belediye Başkanı seçilmesinin Erdoğan için hezimet olduğunu iddia etti.