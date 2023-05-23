PKK’nın saha irtibatı kesildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’ya yönelik nokta atışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. PKK’ya bağlı tüm birim ve saha elemanlarının iletişimi için yerel telefon ağı kurduğu belirlenen Rodi kod adlı Emre Şahin öldürüldü. Irak’ın Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda Şahin’in kurduğu iletişim üssü de imha edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu iletişim ağı nedeniyle kritik hedef haline gelen Şahin’in öldürülmesinin ardından, örgüt içi iletişim de kesilmiş oldu.

ARIZAYI GİDERMEYE GİTMİŞTİ

MİT’in Gara’da çalışan saha ajanları, yeni kurulan ağa zarar vererek örgütteki hareketliliği izlemeye aldı. Sahadaki militanlarından haber alamayan örgüt, arızanın giderilmesi için, Emre Şahin’den yardım istedi. Teknik arızayı onarmak için Gara’daki iletişim üssüne giden Şahin, düzenlenen operasyonla öldürüldü. Örgüt içi haberleşme ağına büyük zarar veren güvenlik birimleri, iletişim üssünü de imha ederek, bölgeden ayrıldı.

KARAYILAN’A BAĞLI ÇALIŞIYORDU

Eskişehir Demokratik Öğrenci Derneği (EDÖDER) ve Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) Eskişehir yapılanması içerisinde aktif görev alan Şahin, 2014’te PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı faaliyet gösteren Şahin’in 2019’da Irak’a gittiği, burada fünye ve patlayıcı madde üretimi konusunda çalıştığı öğrenildi. 2020’de sözde Özel Güç içerisinde sorumlu seviyesine getirilen Şahin, örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemleri geliştirdi. Örgütün hacker biriminin de sorumluluğunu yürüten Şahin’in, Murat Karayılan’a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı da biliniyordu.

GARA’YA GEÇİNCE OPERASYON YAPILDI

Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin’in, Gara’ya geçtiği bilgisini alan MİT, operasyon için düğmeye bastı. Korumasıyla birlikte etkisiz hale getirilen Şahin’in ardından, örgütün haberleşme altyapısına önemli darbe vuruldu.











