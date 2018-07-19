PKK’nın suç defteri

Yeni Şafak, terör örgütü PKK’nın Afrin’de oluşturduğu sözde maliye kayıtlarına ulaştı. Afrin’de ele geçirilen sözde maliye defterinde vergi adı altında sivillerden alınan haraçlar, Kandil’e yapılan yardımlar, terör tünelleri için ayrılan ödenekler, Esed rejimine verilen bedeller ile uyuşturucu ve insan kaçakçılığından elde edilen rakamlar yer alıyor.

600 MİLYON DOLAR GELİR

PKK’nın 5 yıl süren Afrin işgaline dair önemli bilgilerin yer aldığı kayıt defterinde örgütün yıllık 600 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği ve bu rakamın önemli bir kısmını terör eğitim kampları ile Haseke PKK Suriye üst yönetimi ve Kandil’e gönderdiği ortaya çıktı. TSK ve ÖSO işbirliği ile Afrin’den atılan PKK’nın mali kayıtlarında sınır hattında inşa edilen ve toplam uzunluğu 150 kilometreyi aşan terör tünelleri için özel bütçe ayrıldığı görülüyor.

TÜNELLER İÇİN 4 MİLYON

Afrin’de savaşan ÖSO komutanlarından Albay Ebu Abdo, Cinderes, Şeyh Hadid, Raco, ve Bülbül başta olmak üzere Afrin genelinde inşa edilen tüneller için PKK’nın 4 yıl boyunca faaliyet yürüttüğünü söyledi. Albay Ebu Abdo, ele geçirilen örgüt üyelerine yönelik sorgulamada tüneller, sınır boyu hazırlanan kuleler ve terör eğitim kampları için için harcanan miktarın 4 milyon doları geçtiği bilgisine ulaştıklarını belirtti.

ELEBAŞILARA ÖZEL ÖDENEK

Yeni Şafak’ın ulaştığı mali tabloda, Sipan Hamo, Mahmut Berhudan, Hogar ve Çekdar Mamo isimli örgüt elebaşılarına özel bütçe tahsis edildiği görülüyor. Afrin’de ele geçirilen PKK militanları sözde bölge komutanları ve üst yönetimin elde haraç ve kaçakçılık, uyuşturucu paralarının önemli bir bölümünü örgütten kaçırarak zimmetlerine geçirdiğini belirtiyorlar.

EN BÜYÜK GELİR KAPISI

Afrin, ABD’nin 2015 yılından bu yana kara gücü işlevi gören PKK’nın en büyük gelir kapısı olma özelliği taşıyordu. İlan edilen sözde Kanton idaresi maliye envanterinde, Münbiç, Ayn-el Arap, Rasulayn, Kamışlı gibi terör merkezlerine yapılan yardım miktarları da yer alıyor. Örgüt, demir, gıda malzemeleri ve benzeri lojistik ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak rejim bölgelerinden alırken, tünel yapımında kullanılan çimentonun bir dönem Ayn-el Arap’ ta bulunan Lafarge’den temin edildiği ve bu yönde ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Uluslararası destek aldı

Suriye genelinde yaşanan karmaşa ortamını fırsat gören ve 2012 yılında Afrin’i işgal eden PKK kamp, tünel, kule ve terörist eğitimleri konusunda birçok ülkeden destek gördü. İlk dönem Rus, Alman, İngiliz, Fransız mühendisler tarafından desteklenen sözde Afrin Kantonu’na daha sonrasında kamp, kule ve tünel inşaası için Pentagon’dan uzmanlar gönderildi. Afrin’de yakalanan ve Türk yetkililere teslim edilen sözde Kanton yöneticilerinden Gabar kod adlı terörist Afrin’den kaçış sürecinde milyonlarca doların çalındığını ve bir kısmının kamyonlarla Münbiç’ e gönderildiği bilgisini verdi. Aynı PKK militanı dağlık bölgelere saklanan para ve kıymetli eşyaların da olduğunu belirtti.