PKK’yı Türkiye’den koruyalım

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladığı tampon bölgenin detaylarını Almanlar ifşa etti. Alman Der Spiegel dergisi PKK işgalindeki bölgede kurulması planlanan güvenli bölge konusunda Amerika ile Almanya arasındaki temasların iç yüzünü yazdı. ABD'nin Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeye askeri destek sunması için Berlin'e baskı yaptığını yazan Spiegel, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölgeyi Alman 'Tornado' jetlerinin koruyacağını iddia etti. Alman basınına göre konu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun cuma günü Berlin'de Şansölye Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Henriko Maas ile teması sırasında gündeme geldi. Görüşmelerde Pompeo, YPG/PKK'nın güvenliği için Türkiye ve Esed'in erişiminden korunacak bir güvenli bölge için Almanya'nın askeri desteğini istedi.

MÜNİH'TE DE İSTEMİŞTİ

Washington'un Berlin'den askeri destek talebi yeni değil. Bu isteklerden ilki geçtiğimiz şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşuldu. ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, ABD'nin kurmaya hazırlandığı güvenli bölge için 'gizli' ibareli planları ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonda yer alan devletlerle paylaştı. Münih'teki kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde, ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetini olabildiğince azaltmak istediğini muhataplarına aktaran Shanahan, ardından şunu ekledi: "Avrupalıların da yükümlülükleri var. Kuzey Suriye ile Türkiye arasında bir çeşit 'tampon bölge' oluşturmak istiyoruz. Bizim yanımızda savaşan YPG/PKK'yı Türkiye ve Esed rejiminden korumamız gerekiyor."

TORNADO SINIRA GELİYOR

Alman hükümetinin, Münih görüşmelerinden bu yana Washington ile büyük ölçüde aynı görüşte olduğu belirtiliyor. Münih'ten bu yana ABD ve Alman bakanlar arasında gizli görüşmeler sürüyor. Bugüne kadar özel teçhizatlı Tornado jetleri Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına katıldı. ABD Hava Kuvvetleri de Suriye semalarındaki Alman jetlerine yakıt ikmali yaptı. Bu misyon için Alman Ordusu Ürdün'de 'Kamp Sonic' adlı üssü kurdu. ABD-PKK güdümlü tampon bölgeye Tornado jetleriyle hava desteği konusunda istekli görünen Almanların 'kara gücü' talebini nasıl karşılayacağı ise şimdilik meçhûl. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), DEAŞ sonrası dönemde Almanya'nın Suriye'deki askeri misyonlarını sona erdirmesini istiyor.

REKLAM