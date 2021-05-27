Polonya Savunma Bakanı: Askerlerimiz Bayraktar TB2 türü hava araçları için 10 yıldır beklediklerini söyledi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya devlet televizyonunda katıldığı bir programda Türk ordusuna övgüler yağdırdı.

TÜRK F-16'LARI ÇOK YAKINDA POLONYA'DA

Programda, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın bu hafta başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini de değerlendiren Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının NATO kapsamında yürütülen Baltık Hava Polisliği görevi için çok yakında Polonya’nın Malbork kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını söyledi.

TÜRKİYE İLE ARAMIZDA YAKINLAŞMA VAR

Polonya olarak desteğe ihtiyaç duyacakları anda kendileriyle dayanışma gösterecek müttefiklerle dayanışma içerisinde olduklarını söyleyen Blaszczak, "Ortak eğitim ve caydırıcılık konusunda Türkiye ile aramızda bir yakınlaşma var çünkü bizlerin işbirliği muhtemel saldırganı caydırmaya hizmet ediyor" dedi.

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NATO'NUN İKİNCİ EN BÜYÜK ORDUSU

Türk F-16’larının da iki ülke arasındaki söz konusu dayanışma kapsamında Malbork’a geleceğini bildiren Blaszczak, "Biz NATO’da aktifiz ve altını çizmek gerekir ki Türk ordusu sayı bakımından NATO ittifakının 2’nci büyük ordusu ve bu ordu modern teçhizatlarla donatılmış bir ordu" şeklinde konuştu.

10 YILDIR BEKLİYORDUK

Polonyalı askerlerle görüşmesini de aktaran Polonyalı Bakan, "Bana Bayraktar TB2 türündeki bir hava aracı için 10 yıldır beklediklerini söylediler" dedi.

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