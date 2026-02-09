Yeni Şafak
Portekiz'de Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

9/02/2026, Pazartesi
İki dönemdir görev yapan Marcelo Rebelo de Sousa’nın yeniden aday olamaması nedeniyle düzenlenen seçimlerde 11 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti.
Portekiz’de ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini Sosyalist Parti’nin adayı Antonio Jose Seguro kazandı.

Portekiz’de yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro oyların yüzde 66,2’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Aşırı sağcı Chega Partisi lideri Andre Ventura ise yüzde 33,8’de kaldı.

İki dönemdir görev yapan Marcelo Rebelo de Sousa’nın yeniden aday olamaması nedeniyle düzenlenen seçimlerde 11 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti. Ulusal Seçim Komitesi’nin açıkladığı resmi sonuçlara göre, 63 yaşındaki Seguro, Portekiz'in 1974'ten sonra bu zamana kadarki demokrasi tarihinin 8’inci cumhurbaşkanı oldu.


