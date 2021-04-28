Posta pullarının 'Mona Lisa'sı: Dünyanın en pahalı posta pulu 15 milyon dolara alıcı bulacak

Filatelik Uzmanı David Beech, bu pulun, posta pullarının 'Mona Lisa'sı gibi olduğunu söyledi.

İngiliz Guyanası’nda 1856 yılında üretilen posta pulu, servet değerinde satışa sunulacak. En eski pul olarak belirtilen posta pulunun başkent Londra'daki Sothebys Müzayede Evi'nde gösterime sunulduğu belirtildi. Haziran ayında açık arttırmada satışa sunulacak pulun, 15 milyon dolarla rekor fiyata satılması bekleniyor.

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"POSTA PULLARININ 'MONA LİSA'SI"





Filatelik (posta pullarını konu edinen uğraş alanına verilen isim) Uzmanı David Beech, "Bu pul, posta pullarının 'Mona Lisa'sı gibidir. Bir sentlik pulun esas olarak gazete dağıtımı için kullanıldı ve bunların çoğu atılacaktı. Bu pulun günümüze ulaşması bir mucize" şeklinde konuştu.

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Pul, 1873’te İngiliz Guyanası'nda yaşayan İskoç asıllı Vernon Vaughan adlı 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu. Vaughan’ın amcasının kağıtlarını karıştırdığı sırada bu pulu gördüğü ve değerli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle sakladığı ifade edildi.

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1980 YILINDA 935 BİN DOLARA SATILMIŞTI



Söz konusu pulun, 1980 yılında 935 bin dolara (7 milyon 677 bin TL) rekor fiyata satıldığı belirtildi. Alıcının kimliği başta açıklanmazken, daha sonra milyoner John du Pont olduğu ortaya çıktı. Pulun şu anki sahibinin ise ayakkabı tasarımcısı olarak tanınan Amerikalı tasarımcı Stuart Weitzman olduğu bildirildi.

FOTOĞRAF 22 Sotheby's, İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları başlıklı koleksiyonunu 31 Mart'ta açık artırmayla satışa çıkaracak. Sotheby's Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, müzayedede İspanya'dan Türkiye'ye, İran'dan Hindistan'a tüm İslam dünyasından 183 parçanın satışa sunulacağını bildirdi. Metal işleri, seramikler, tekstil ürünleri, kilimler, halılar ve astronomik aletlerden oluşan parçaların 9. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir dönemi kapsadığını aktaran Carter, bunlar arasında Kanuni Süleyman'ın portresinin de bulunduğunu kaydetti. Portrenin 16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğunu vurgulayan Carter, Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait. dedi. İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portre, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisinde bulunan, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili bulunuyor. Portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldı <br><br> ​ Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portrenin, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı bildirildi. Müzayedeye çıkacak koleksiyonun diğer parçaları arasında Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad İbn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar yer alıyor. İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satacak.





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