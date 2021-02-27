Dünya Kraliyet Ailesinden ayrılan Prens Harry sessizliğini bozdu Akıl sağlığımı mahvediyordu
AVRUPA

Prens Harry sessizliğini bozdu: Akıl sağlığımı mahvediyordu

Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry sessizliğini bozdu: Akıl sağlığımı mahvediyordu

Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyeceğini açıklayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry sessizliğini bozarak Kraliyet Ailesi'nden neden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Prens Harry
Foto/arşiv: Prens Harry

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararı alması İngiltere ve dünya gündeminden düşmüyor.

Kraliyet'teki görevinden ayrılması merak konusu olan Sussex Dükü Harry sessizliğini ‘The Late Late Show’ talk show programında sunucu James Corden'a bozdu.

Sussex Dükü Harry sessizliğini ‘The Late Late Show’ talk show programında sunucu James Corden'a bozdu.

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AKIL SAĞLIĞIMI MAHVEDİYORDU

Harry ayrılma nedeni konusunda son noktayı, "İngiliz basınının nasıl olabileceğini hepimiz biliyoruz ve bu ruh sağlığımı mahvediyordu" sözleriyle koydu. Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı. ABD’nin Los Angeles kentinde yaşamaya başlayan ünlü çift, basının ilgi odağı olmuştu.

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Prens Harry son noktayı koydu: Kraliyet ailesinden resmen ayrıldılar
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