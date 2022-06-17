Dünya Prespa Diyalog Forumunun logosunda Türkiye haritasına yer verilmedi Bakan Çavuşoğlu uyardı sorumlular düzeltti
AVRUPA

Prespa Diyalog Forumu'nun logosunda Türkiye haritasına yer verilmedi: Bakan Çavuşoğlu uyardı sorumlular düzeltti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'nun logosundaki haritada Türkiye'ye yer verilmemesi üzerine sorumluları uyararak haritayı düzelttirdi.

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Haber Merkezi AA
Prespa Diyalog Forumunun logosunda Türkiye haritasına yer verilmedi: Bakan Çavuşoğlu uyardı sorumlular düzeltti
Çavuşoğlu, forum kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri kentinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu'na katıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

  • Forum marjında çeşitli ikili görüşmeler yapan ve Türk toplumu temsilcileriyle buluşan Çavuşoğlu, açılışta forumun logosundaki haritada Türkiye'ye yer verilmemesine tepki gösterdi.

LOGO GÜNCELLENDİ

Çavuşoğlu'nun uyarısı üzerine forum yetkilileri haritayı güncelleyerek gerekli düzeltmeyi yaptı. Güncellemenin ardından katılımcılar Türkiye'nin de yer aldığı haritanın önünde konuşmalarını gerçekleştirdi.

  • Çavuşoğlu, forum kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gün boyu aralarında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Sermaye Yatırımları Bakanı Ervin İbrahimoviç gibi üst düzey katılımcılarla ikili temaslarda bulunan Çavuşoğlu, kentteki Türk toplumuyla da bir araya geldi.

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