Dünya Putin 60 yıllık tankları cepheye sürdü
AVRUPA

Putin 60 yıllık tankları cepheye sürdü

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde zafer kazanmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun cephede verdiği ağır kayıplardan sonra depolardaki 60 yıllık tankları savaş alanına gönderdi.

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Putin 60 yıllık tankları cepheye sürdü
Putin, ordunun cephede verdiği ağır kayıplardan sonra depolardaki 60 yıllık tankları savaş alanına gönderdi

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde zafer kazanmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun cephede verdiği ağır kayıplardan sonra depolardaki 60 yıllık tankları savaş alanına gönderdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, çoğu çalışamaz durumda olduğu iddia edilen tanklar Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir tren istasyonunda görüntülendi. Haberde, Ukrayna ordusunun, 24 Şubat’tan bugüne bin 300 Rus tankını imha ettiği ya da ağır hasara uğrattığı belirtilirken, bunlardan en az 700’ünün sivil uydu sistemleri aracılığıyla tespit edildiği bilgisine yer verildi.

T-62 tanklarının üretimine 1961 yılında başlanmış ve 1975 yılında sonlandırılmıştı. Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, Rusya’nın daha modern T-90, T-80 ve T-72 tanklarından yaklaşık 2 bin 900’ü şu anda hizmette. Depolarda ise farklı nesillerden yaklaşık 10 bin tank daha var. Ancak bu 10 bin tankın çoğunun kullanılamaz durumda olduğu düşünülüyor.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus ordusunun Donbas’ta ağır olsa da ilerlemeye kaydetmeyi başardığını belirterek, Ukrayna’ya silah sevkiyatının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Vurulan Rus tankları Kiev'de sergilendi
FOTOĞRAF 27
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Vurulan Rus tankları Kiev'de sergilendi
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta vurulan Rus ordusuna ait tank ile askeri malzemeler, başkent Kiev'deki Mykhailivska Meydanında sergilenendi.

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