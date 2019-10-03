Dünya Putin ABD seçimlerine müdahale edeceğiz ama aramızda kalsın
ASYA

Putin: ABD seçimlerine müdahale edeceğiz ama aramızda kalsın

Putin dün Moskova'da katıldığı Enerji Haftası açık oturumunda moderatörlük yapan Amerikan NBC News kanalından gazeteci Keir Simmons'ın büyük bir ciddiyetle "2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edecek misiniz?" sorusunu önce ciddiyetle yanıtladı, Simmsons ısrar edince de şaka yapıp"Aramızda sır kalsın, kimseye söyleme, evet müdahale edeceğiz!" diyerek herkesi güldürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin Moskova'da katıldığı Enerji Haftası açık oturumunda.
Vladimir Putin Moskova'da katıldığı Enerji Haftası açık oturumunda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'da katıldığı Enerji Haftası açık oturumunda moderatörlük yapan Amerikan NBC News kanalından gazeteci Keir Simmons'ın büyük bir ciddiyetle "2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edecek misiniz?" sorusunu önce ciddiyetle yanıtladı, Simmsons ısrar edince de şaka yapıp, "Aramızda sır kalsın, kimseye söyleme, evet müdahale edeceğiz!" diyerek herkesi güldürdü.

İddiaları gülünç bulduğunu kaydeden Rus lider, "ABD'de ne seçimi yapılacağı bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD halkının seçtiği herhangi bir başkanla çalışacağız. Trump seçilirse, onunla çalışacağız, seçilmezse çalışmayız" dedi.

Rusya'nın diğer ülkelerin seçimlerine müdahale etmekten daha güzel işleri olduğunu söyleyen Putin, "Buna neden ihtiyaç duyalım ki? Bu, çıkarlarımıza da, ilkelerimize de, Rus dış politikasına da uymuyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'in Trump'la kendisi arasında anlaşma olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını da kaydeden Putin, "Ancak Mueller, böyle bir anlaşmayı gelecekte yapabileceğimizi söyledi. Bu gülünç bir şey" diye ekledi.

Putin, Başkan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinin dökümünün yayınlanmasını da değerlendirdi.

Trump ve Zelenskiy arasındaki konuşmada uygunsuz bir durum görmediğini söyleyen Putin, "Trump, mevkidaşına eski Beyaz Saray çalışanlarının olası yolsuzluk eylemlerini soruşturmasını talep etti, ilkesel olarak her ülkenin lideri bunu yapmakla yükümlüdür. Her halükarda ABD'liler eski devlet çalışanlarının yolsuzluk yapıp yapmadığını bilme hakkına sahip. Ne var bunda?" dedi.

GÖKTÜRK-2den haber var

GÖKTÜRK-2'den haber var

​Türk mühendisler tarafından üretilen uydu İstanbul'u görüntüledi.
450 TLye saç çıkartan su!

450 TL'ye saç çıkartan su!

​Bakanlığın uyarısına rağmen çığ gibi yayılıyor.
Savaştanönceki son çıkış

Savaştan
önceki son çıkış

​İran ile Suudi Arabistan'dan siyasi çözüm mesajları.
Enflasyon<br>tek haneye indi

Enflasyon
tek haneye indi

Aylık TÜFE yüzde 0,99, yıllık TÜFE yüzde 9,26 oldu.
Facebook'a<br>1.6 milyon lira ceza

Facebook'a
1.6 milyon lira ceza

'Doğum günü kutlayıcı' ile 280 bin Türk'ün verileri ihlal edildi.
New York Times'tan çarpıcı analiz

New York Times'tan çarpıcı analiz

'​Hiçbir şey Kaşıkçı'nın ölümünü haklı çıkarmaz ama boşuna ölmedi'.

İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

İstanbulluları isyan ettiren kuyruklar

Altunizade durağında bulunan ilginç sistem: Ücretli üst geçit.
Marmaris'te<br> korkutan deprem

Marmaris'te
korkutan deprem

Muğla açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İYİ Parti<br>yanlıştan dönüyor

İYİ Parti
yanlıştan dönüyor

Erdoğan düşmanlığında buluşan ittifak dağılıyor.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini.
Bir müptezelin uydurması

Bir müptezelin uydurması

MHP'den Devlet ​Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara çok sert tepki.
At binenin kılıç kuşananın

At binenin kılıç kuşananın

​Etnospor Kültür Festivali bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
İhracatta<br>yükseliş sürüyor

İhracatta
yükseliş sürüyor

​Eylül ayı ihracatı 2018 rakamlarına göre yüzde 5 arttı.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Plastik atıklar, Erişilemeyen Ada'ya ulaştı.
Eve dönüş diplomasisi

Eve dönüş diplomasisi

​Suriyelilerin dönmeleri için uluslararası kamuoyunu harekete geçirilecek.
Su kıyameti kapıda

Su kıyameti kapıda

​Ekonomi dergisi Z Raporu'nun Ekim sayısı raflarda yerini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.