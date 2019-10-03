Putin: ABD seçimlerine müdahale edeceğiz ama aramızda kalsın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Moskova'da katıldığı Enerji Haftası açık oturumunda moderatörlük yapan Amerikan NBC News kanalından gazeteci Keir Simmons'ın büyük bir ciddiyetle "2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edecek misiniz?" sorusunu önce ciddiyetle yanıtladı, Simmsons ısrar edince de şaka yapıp, "Aramızda sır kalsın, kimseye söyleme, evet müdahale edeceğiz!" diyerek herkesi güldürdü.

İddiaları gülünç bulduğunu kaydeden Rus lider, "ABD'de ne seçimi yapılacağı bizi hiç ilgilendirmiyor. ABD halkının seçtiği herhangi bir başkanla çalışacağız. Trump seçilirse, onunla çalışacağız, seçilmezse çalışmayız" dedi.

Rusya'nın diğer ülkelerin seçimlerine müdahale etmekten daha güzel işleri olduğunu söyleyen Putin, "Buna neden ihtiyaç duyalım ki? Bu, çıkarlarımıza da, ilkelerimize de, Rus dış politikasına da uymuyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Özel Yetkili Savcısı Robert Mueller'in Trump'la kendisi arasında anlaşma olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını da kaydeden Putin, "Ancak Mueller, böyle bir anlaşmayı gelecekte yapabileceğimizi söyledi. Bu gülünç bir şey" diye ekledi.

Putin, Başkan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinin dökümünün yayınlanmasını da değerlendirdi.

Trump ve Zelenskiy arasındaki konuşmada uygunsuz bir durum görmediğini söyleyen Putin, "Trump, mevkidaşına eski Beyaz Saray çalışanlarının olası yolsuzluk eylemlerini soruşturmasını talep etti, ilkesel olarak her ülkenin lideri bunu yapmakla yükümlüdür. Her halükarda ABD'liler eski devlet çalışanlarının yolsuzluk yapıp yapmadığını bilme hakkına sahip. Ne var bunda?" dedi.