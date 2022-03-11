Dünya Ukrayna istihbaratı Putin Çernobile provokasyon saldırısı hazırlıyor dünya için felaket olabilir
AVRUPA

Ukrayna istihbaratı: Putin Çernobil’e provokasyon saldırısı hazırlıyor dünya için felaket olabilir

Ukrayna istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi İHA
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Putin'n Çernobil'e saldırabileceği iddia ediliyor.


Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 16. gününde devam ederken Ukrayna istihbaratından önemli bir rapor yayınlandı. Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, "Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenlenmesi talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada saldırının, Rusların Ukrayna askeri ve Ukraynalı milliyetçi grupların kılığına girerek gerçekleştirilmesi emri verildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Zaporijya Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırı hatırlatılarak tüm dünyanın tehlike atlattığı ifade edildi.



"Dünya için felaket sonuçları olacaktır”


Putin’in dünyaya karşı nükleer kozunu kullandığı ifade edilen açıklamada, “Askeri operasyon ve doğrudan müzakerelerden istenilen sonucu elde edemeden Putin, Ukrayna’yı destekleyen dünya toplumuna karşı nükleer şantaj kozunu öne sürüyor. Buna rağmen Putin’in benzer eylemlerinin tüm dünya için felaket sonuçları olacaktır” denildi.

Rusya'da öğrencileri işgali desteklemek amacıyla
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Rusya'da öğrencileri işgali desteklemek amacıyla "Z" harfi temalı sıraya soktular
Rusya'da bir okulda öğrencileri, Ukrayna'daki savaşı desteklediklerini göstermek için Z harfi ile sıraya soktular. Rusya, Ukrayna'ya gönderdiği konvoylarında 'Z' harfiyle boyanmış birçok zırhlı araç bulunuyordu.

Z'nin ne anlamda kullanıldığına ilişkin farklı teoriler ortaya atıldı. Bunlardan en fazla öne çıkarlarından biri Ukrayna liderinin soyadı olan Zelenskiy'nin hedeflendiğine ilişkindi.

Harf, işgalin ilk anlarıyla, Rus birliklerine ait araçlarda görülmesiyle sosyal medyanın dikkatini çekti.

İlk anda, Z değil '2' sayısı olduğu düşünüldü. Çünkü 22/02/2022 tarihinde Rusya, Donbas bölgesinde ayrılıkçılarla işbirliği anlaşması yapmıştı.

Ancak bugün artık bu işaretin, askeri birliklerinin savaş ortamında karıştırılmaması için Rusya tarafından kullanıldığına inanılıyor.

Geçen hafta Kremlin'in kontrolündeki Kanal 1'de, 'Z' harfinin Rus askeri ekipmanlarında önceden de kullanıldığı aktarıldı.

Öte yandan Putin yanlısı bir internet sitesi olan Tsargrad'da da, 'Z' harfinin ordu tarafından dost ateşini önlemek için kullanıldığını duyurdu.

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