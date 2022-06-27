Putin ''Halep Kasabı'' Dvornikov'u görevden aldı

İngiltere, ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada liderlerinin katıldığı zirveden Rus altınının ithalatına da yasak çıkabilir. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rus altınına ambargoya ilişkin “Putin rejimini finansmana aç bırakmalıyız. İngiltere ve müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ve ABD Başkanı Joe Biden’ın ev sahipliği yaptığı zirvede liderler Rus petrolünde “tavan fiyat” uygulaması konusunda uzlaşma arayacak.

Bavyera Alplerinde bir araya gelen G7 liderleri, Rusya’ya baskıları petrolde tavan fiyat uygulaması, altında ithalat yasağı gibi adımlarla artırmayı planlıyor. Gıda ve enerji fiyatlarıyla hızlanan enflasyon, zirvenin en önemli gündemleri arasında.

Rusya ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırımlar ilk ilan edilmeye başladığından bu yanma temerrüde doğru kaçınılmaz bir rota içindeydi.

Ülke 1998 yılında Boris Yeltsin döneminin kaosu içinde de iç borç nedeniyle temerrüde düşmüştü ama uluslararası borçlarını ödeyebilmişti.

Rusya son kez bir uluslararası borcunu ödeyemediğinde tarih 1918'di. Komünist lider Lenin, Rus imparatorluğundan kalan borçları ödemeyi reddetmişti.

Kremlin de ülkenin prestijine büyük darbe vuran bu gelişmeyi önlemek için kararlıydı.

Rusya'nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteği vardı ancak yaptırımlar bu ödemenin yapılmasını imkansız kıldı.

Gelişme, Moskova'nın 100 milyon dolarlık bir faiz ödemesinin son ödeme tarihini kaçırılması sonrası yaşandı.

Rusya için korkulan oldu: Yüzyıl sonra ilk kez temerrüde düştü

Rusya'ya yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde tanınan 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi. Ülke gelinen nokta sonrası 1918'den bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düşmüş oldu.