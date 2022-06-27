Dünya Putin Halep Kasabı Dvornikovu görevden aldı
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Putin ''Halep Kasabı'' Dvornikov'u görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna harekatının genel komutanı olarak atadığı 'Halep Kasabı' lakaplı General Alexander Dvornikov'u görevden aldı.

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Haber Merkezi Diğer
​Putin Halep Kasabı Dvornikovu görevden aldı
​Putin Dvornikov'u görevden aldı.

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki harekatın genel komutanı olarak atadığı "Halep Kasabı" lakaplı General Alexander Dvornikov'un görevden alındığı öğrenildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı bir süredir hakkında pek çok spekülasyon üretilen Dvornikov'un akıbetini açıkladı.

Savaşın ikinci dönemi olarak anılan ve Rus birliklerinin topyekûn Ukrayna'nın doğusunu hedef alması ile başlayan savaşın yönetimi Putin tarafından General Alexander Dvornikov'a verilmişti.

Kremlin'in Dvornikov ve Hava Kuvvetleri Komutanı General Andrei Serdyukov da dahil çok sayıda generali görevden aldığı açıklandı.

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