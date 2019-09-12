Dünya Putin Rusya-İsrail ilişkileri yeni nitelik kazandı
AVRUPA

Putin: Rusya-İsrail ilişkileri yeni nitelik kazandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik ve askeri işbirliği konusunda İsrail ile ilişkilerin yeni bir nitelik kazandığını söyledi. Netanyahu hükümeti, Suriye içerisindeki İran destekli milislere karşı operasyon yapmak için Moskova'dan tavizler koparmak istiyordu. Kremlin, Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi vadeden Netanyahu'ya dün tepki göstermişti.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Soçi'de yaptığı görüşme öncesinde, Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında bütün alanlarda düzenli teması desteklediklerini vurgulayan Putin, geçen yıl ticaret hacminde de önemli ölçüde artış yaşandığını ifade etti.

Putin, Netanyahu'ya, "Açıkçası söyleyeyim, bundan korkmuyorum, büyük çabalarınız sayesinde güvenlik ve askeri işbirliği konularında ilişkilerimiz yeni bir nitelik kazandı. Özellikle uluslararası terörizm tehdidinin devam ettiğini göz önünde bulundurarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

Netanyahu'nun Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile detaylı bir görüşme yaptığını hatırlatan Putin, savunma konusunu da birlikte detaylı olarak ele alacaklarını belirtti.

Holokost Anma Günü davetine icabet edecek

  • Ayrıca Putin, İsrail Cumhurbaşkanının kendisini gelecek yılın başında İsrail'de düzenlenecek Uluslararası Yahudi Soykırımı (Holokost) Kurbanlarını Anma Günü programına davet ettiğini anımsatarak, memnuniyetle bu davete icabet edeceğini dile getirdi.

İsrail'de 17 Eylül'de genel seçimler yapılacağını anımsatan Putin, Sovyetler Birliği'nden giderek İsrail'de yaşayan 1,5 milyondan fazla kişiyi kendi insanları olarak saydığını vurguladı.

Netanyahu: Rusya ile askeri ilişkilerimiz önemli

Putin, bu yüzden İsrail Parlamentosuna girecek milletvekillerinin kim olacağına ilgisiz olmadıklarını kaydederek, "Parlamentoya girecek milletvekillerinin ikili ilişkilerde elde edilen her şeyi koruyacak ve bizimle birlikte Rus-İsrail ilişkilerini geliştirme yolunda ilerleyebilecek sorumlu politikacılar olacağını umuyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Rusya ile İsrail arasında askeri ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi.

Netanyahu, "(Putin ile) Aramızdaki kişisel iletişim askerlerimiz arasındaki çatışmayı ve sürtüşmeyi önledi. Bunun bütün bölge için çok önemli bir istikrar unsuru olduğunu söyleyebilirim." dedi.

REKLAM
  • İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uzlaşmanın her zaman çok önemli olduğuna işaret eden Netanyahu, "Ancak şu anda özellikle önemli, çünkü son aylarda İran'ın Suriye topraklarını bize saldırmak için kullanma girişimlerinde keskin bir artış olduğunu gördük. Bu tehdidi kabul etmeye hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Netanyahu, Rusya ile İsrail arasındaki bağların güçlendirilmesinin karşılıklı çok dengeli politikanın sonucu olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu yıl içinde iki kez daha resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret etmişti.

Netanyahu'nun Batı Şeria'da 'ilhak' açıklamalarına dünyadan tepki yağdı
DÜNYA
Netanyahu'nun Batı Şeria'da 'ilhak' açıklamalarına dünyadan tepki yağdı
PKKya sesleri çıkmadı

PKK'ya sesleri çıkmadı

ABD, evlatları dağa kaçırılan anneleri görmezden geldi.
İsrail gizlice dinledi

İsrail gizlice dinledi

​​FBI, İsrail istihbaratının casus faaliyetini deşifre etti.
Mardin tek yürek

Mardin tek yürek

Diyarbakırlı annelere destek için yürüdüler.
Zaten Avrupalı değildiniz

Zaten Avrupalı değildiniz

​AB Komisyonu Başkanı Juncker, İngiltere'ye kapıyı gösterdi.
PKK köylüleri vurdu

PKK köylüleri vurdu

Diyarbakır Valiliği: 4 vatandaşımız şehit oldu, 13 kişi yaralandı.
Zamları savundu<br>vatandaş tepkili

Zamları savundu
vatandaş tepkili

Halk Ekmek zamları için 'düzenleme' dedi.

'Savaş<br>yanlısı benim'

'Savaş
yanlısı benim'

Trump, Bolton'ın savaş istediği iddialarını reddetti.
Milli Takım<br>için yalvardım

Milli Takım
için yalvardım

​Türkiye'nin konuştuğu Vedat Muriç'le ilgili gerçek ortaya çıktı.
Utançla<br>hatırlanan günler

Utançla
hatırlanan günler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül darbesi nedeniyle paylaşım yaptı.
Telekulak<br>hakimi tutuklandı

Telekulak
hakimi tutuklandı

Firari hakim Nalan Can yasa dışı dinlemelere imza atmıştı.​
Cezaları iptal edildi

Cezaları iptal edildi

​Yargıtay, 7 eski Cumhuriyet yazarı hakkında karar verdi.
Reformları<br>sürdürüyoruz

Reformları
sürdürüyoruz

Bakan Albayrak, Kalkınma Bankası'nın 10. yıl davetinde konuştu.
Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

​Market hırsızları kaçmaya çalışınca ekip otoları harekete geçti.
Derbide cezalı

Derbide cezalı

​Tahkim Kurulu, Terim için kararını verdi.
Aşiretlerden evlat nöbetine destek

Aşiretlerden evlat nöbetine destek

"Bu insanların bir ağaç kadar değeri yok mu?"
İstanbul ve 10 ile uyarı

İstanbul ve 10 ile uyarı

Meteorolojiden bazı illere fırtına uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.