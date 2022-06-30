Dünya Putinden dünya gıda sevkiyatına dair sert açıklamalar
ASYA

Putin'den dünya gıda sevkiyatına dair sert açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Putinden dünya gıda sevkiyatına dair sert açıklamalar
Arşiv.

Putin ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 42 büyüdü ve bu yıl daha da hızlı büyüyor." dedi.

Küresel gıda krizine değinen Putin, ABD'nin bastığı parayla gıda ürünlerini satın aldığını ve bu nedenle söz konusu ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini dile getirdi.

Bunun, gelişmekte olan ülkelerin durumunu kötüleştirdiğine dikkati çeken Putin, "Gıda durumunun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediğini savunarak, "Ukrayna yönetimi, limanların girişlerine mayın koydu. Bu mayınları temizlemelerini ve oradan tahılı çıkarmalarını kimse engellemiyor. Güvenliğin sağlanacağını garanti ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Ukrayna'dan tahılın Romanya, Polonya, Belarus ve Azak Denizi'ndeki limanlar üzerinden çıkarılabileceğini dile getiren Putin, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ile bu konuda temas halinde olduklarını aktardı.

Putin, dünyada 800 milyon ton tahılın üretildiğine dikkati çekerek, "Rusya geçen yıl dış piyasalara 40 milyon ton tedarik etti. Bu yıl, 50 milyon ton tahıl tedarik etmeye hazır." dedi.

"Gıda ürünleri ile gübreye yaptırımların uygulanmamasını istedim"

  • Endonezya Devlet Başkanı Widodo da Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyadaki gıda ürünlerinin sevkiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Rusya'dan gıda ürünlerinin, Ukrayna'dan da tahılın sevkiyatı olmadan dünyada gıda sevkiyatının yeniden başlaması imkansızdır." diye konuştu.
  • Widodo, G7 ülke liderlerinden gıda ürünleri ile gübreye yönelik yaptırımların uygulanmaması talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Rus güçleri Yılan Adası'ndan çekildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, \"30 Haziran'da, iyi niyet göstergesi olarak, Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada konuşlanmış bir garnizonu geri çekti.\" ifadesi kullanıldı.<br><br>
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Açıklamada böylelikle, Rusya'nın, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracı için organize edilecek insani koridor çabalarını engellemediğine dikkat çekildi.<br><br>
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\"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HARİKA İŞ ÇIKARDI\"<br><br>Ukrayna tarafından ise Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ofisinden açıklama yapıldı.<br><br>Ofis başkanı Andriy Yermak, \"KABOOM! Yılan Adası'nda artık Rus birlikleri yok. Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı.\" ifadesini kullandı.
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Rusya, aylardır önemli bir tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'nın ürünlerinin Karadeniz'e açılmasını ediyordu.<br><br>
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UKRAYNA GERİ ALMAK İÇİN KARŞI SALDIRIYA GEÇMİŞTİ<br><br>Ukrayna askerleri Karadeniz bölgesinde bulunan Yılan Adası'nı almak için Rus ordusuna karşı savaş açtı.
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Bayraktar TB-2’nin katkısıyla bir saldırıda Rus donanma gemisi Vasily Bekh, Yılan adası yakınlarında Harpoon gemisavar füzesiyle vurulmuştu.<br><br>
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YILAN ADASI'NIN STRATEJİK DEĞERI<br><br>Yılan Adası, gerek Romanya açısından gerekse Rusya açısından oldukça önemli bir toprak parçası. 40 dönümlük arazi ve 100 kişilik nüfus haricinde, liman kentlerine yakınlığıyla öne çıkıyor. Rusya da, Yılan Adası'nı işgal ettikten sonra 12 millik kıta sahanlığına ulaştı.
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Adanın stratejik değerini arttıran tek özellik bu da değil. Ukrayna'nın ünlü liman kentlerine giriş-çıkışı kontrol etmek açısından da önem arz ediyor. Yani, ülkenin Doğu'dan, Kuzey Batı'dan çevrelendiği düşünüldüğünde geriye sadece Moldova, Romanya ve Karadeniz'deki liman kentler kalıyordu.
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Rus güçleri Yılan Adası'ndan çekildi
Rusya Ukrayna kıyısında bulunan Yılan Adası'ndaki askerlerini geri çekiyor. Savunma Bakanlığı, söz konusu adımın tahıl koridorunun açılması için atıldığını duyurdu.
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