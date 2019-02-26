Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.
Liderler ayrıca, nisanda planlanan görüşmelerinin hazırlıklarını ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.
Liderler ayrıca, nisanda planlanan görüşmelerinin hazırlıklarını ele aldı.
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