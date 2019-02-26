Dünya Putinden Erdoğana doğum günü telefonu
ASYA

Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp doğum günü nedeniyle kutladığı belirtildi.

Liderler ayrıca, nisanda planlanan görüşmelerinin hazırlıklarını ele aldı.

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